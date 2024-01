I bruchi e la toga. Quel colloquio alla Specola per il racconto su un entomologo. La difesa in tribunale può attendere

Anche ieri un amico faceva alte meraviglie che io abbia potuto, per tanti anni, esercitare le due arti: "l’ars boni et aequi" a la "poiesis" l’avvocatura e la poesia contemporaneamente, senza che si azzuffassero e l’una sopraffacesse l’altra. E anch’io se ci ripenso, ora che da molto tempo ho deposto la toga, trovo che è stata cosa veramente meravigliosa. Non avvertivo quale elasticità si richiedesse: mantenere staccate le due funzioni - due compartimenti stagni - senza che la letteratura inquinasse l’avvocatura; senza che l’avvocatura inquinasse la facoltà dell’artista: questo, soprattutto. difficile. Hanno proceduto accanto come due che non si conoscono. lo non ho attinto mai dalla professione legale un motivo, una vicenda, una figura. A parte il vincolo del segreto professionale, il modo con cui è sempre sorta dal mio interno l’opera d’arte e cioè la visita del personaggio, la visione della vicenda à sempre escluso come fonte l’attività professionale.

(...)

Ma una volta... Stavo scrivendo "Fanny", una delle novelle mie predilette. Ero al punto in cui Fanny, la ragazza della scuola di ballo che non ha ricevuto nulla dalla vita, svegliatasi a un tratto all’amore, a quel suo vano e disperato amore per l’adolescente

tutto assorbito dalla sua passione d’entomologo, accetta, un giorno l’invito di lui d’andarlo a trovare. lo sapevo che ella ci andava, vedevo anche il villino di lui, signorile, sapevo che la camera di lui era tutta ingombra di cose riguardanti la vita degli insetti; forse allevamento di larve: ma quali larve? Questo stava a me immaginarlo. Immaginarlo? Ma si trattava di una realtà: quali larve può allevare un entomologo a marzo - perchè si era in marzo, a Firenze perchè si era a Firenze? Mi ero da giorni messo in moto per saperlo, m’ero rivolto a tutti gli amici: nessuno era riuscito a rispondere alle mie domande. M’avevano indicato un certo professore di anatomia comparata alla "Specola". E una mattina andai. Scelsi male la mattina. Era giorno d’udienza alla Corte d’Appello, e io avevo a ruolo, come appellante, una causa che veniva chiamata per la prima volta. Secondo il codice di procedura civile d’allora, l’appellante doveva, alla prima udienza, depositare la sentenza appellata e gli atti del primo giudizio, sotto pena del "rigetto dell’appello senza esame" e a codesta pronunzia non c’era rimedio. lo, nella sicurezza di fare a tempo - le udienze, alla Corte, si tene vano alle undici -, senza dare disposizioni di sorta, me ne corsi, alle nove, alla Specola. Trovai il professore. Vedo ancora la bella sala tutta luminosa che s’apriva su Boboli. Mi presento: sono l’avvocato Cicognani... Felicissimo. Che cosa desidera? Vorrei sapere quali specie di larve un entomologo potrebbe allevare, di marzo, in Firenze.

(...)

E c’è proprio bisogno che lei faccia sapere quali larve alleva? Assolutamente. A un certo punto sentii la voce del professore: M’è venuta un’idea. Guardi: alla Specola c’è un vecchio preparatore che sa tante cose che nessun altro sa. Volai. Trovai in uno stanzino appartato un vecchietto che stette ad ascoltarmi con grande interessamento, sorridendomi con simpatia. E mi condusse nella sala degli insetti. Uscii come Fanny dalla casa di Piero: con un cerchio al capo, ma al cuore una ventilazione di felicità. Dura poco la felicità. Trovai, a casa - io avevo casa e studio insieme - tutti sottosopra: il mio giovane di studio, mia moglie: sono tre ore che ti si cerca per mare e per terra. Si può sapere dove eri? Alla Specola. O non avevi la causa alla Corte? E che ore sono? Sono quasi le due. L’onorevole Sarrocchi (il legale avversario) ti ha cercato disperatamente. Dice che ha dovuto chiedere il rigetto dell’appello senz’esame. Ha supposto che tu ti fossi disinteressato della causa. Mi cacciai le mani nei capelli. Dovetti alla cortesia dell’amico Sarrocchi se egli desisté dalla sua domanda: non solo, ma ottenne lal presidente della Corte, che non ne voleva sapere, la modificazione del verbale di udienza. Il mio cliente non ha mai saputo il pericolo corso. E il bello è che io vinsi, in quel grado del giudizio, la causa. La persi, però, poi, in Cassazione.