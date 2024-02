Humanity 1. Slittato l’attracco. Ma ora ci siamo

Arriverà domattina al porto di Marina di Carrara la nave tedesca ‘Humanity 1’ con a bordo 64 migranti. Posticipato di alcune ore lo sbarco, previsto per oggi alle 15 e poi rinviato alle 8 di domani. L’attracco della nave, con a bordo anche 11 minori, sarà sulla banchina Fiorillo dello scalo apuano. La Prefettura di Massa Carrara ha organizzato la consueta riunione operativa per mettere a punto la macchina dell’accoglienza, più volte testata grazie ai dieci sbarchi del 2023. Dopo la discesa la procedura prevede l’accompagnamento al padiglione B di Imm-Carrarafiere, dove i migranti saranno visitati, identificati e rifocillati prima della partenza verso le strutture di accoglienza scelte. Per lo scalo di Marina sarà il decimo sbarco complessivo, il primo del 2024; mentre il numero totale dei migranti arrivati sotto le Apuane con i 64 di domani sale a 1165 persone. La prima nave ad attraccare è stata il 30 gennaio 2023 la Ocean Viking con 95 persone a bordo, quindi il 19 aprile e 5 giugno la Life Support rispettivamente con 55 e 29 migranti a bordo, mentre il 7 e 19 luglio la Geo Barents arrivò con 196 e 214 persone. Per due volte consecutive poi la Open Arms, il 22 agosto con 196 migranti e il 4 ottobre con 176. Il 22 novembre è tornata la Life Support con sole 21 persone e infine, il 28 dicembre la Sea Watch 5 che ne ha sbarcate 119.

Daniele Rosi