"Hanno sbagliato anche il metodo. Vittime i pensionati"

Contrari nel merito e nel metodo all’aumento dell’addizionale Irpef anche i rappresentanti della Uil. A spiegarne i motivi il segretario generale della Toscana, Paolo Fantappiè.

Qual è la vostra posizione?

"Non siamo d’accordo su questa manovra prevista dall’attuale giunta regionale della Toscana, che va a tassare ulteriormente la popolazione. Non lo siamo nel merito perché, mettendo la soglia minima di reddito a 28mila euro, si cercano i soldi andando sempre a frugare nelle tasche della solita gente, ovvero lavoratori subordinati e pensionati. Non si pensa mai di tassare chi i soldi ce li ha per davvero, come banche, multinazionali e grandi capitali. Già da mesi stiamo combattendo contro misure che non danno un aumento strutturale degli importi netti in busta paga, tramite il taglio del cuneo fiscale, e contro una galoppante inflazione da profitto che toglie potere d’acquisto: con questa tassazione si annulla anche quel minimo di recupero sul cuneo fiscale individuato nella legge di bilancio per i salari fino a 35 mila euro, rendendo completamente nulla anche questa seppur insufficiente manovra a favore degli stipendi. Siamo contrari poi anche nel metodo perché è una disposizione che ci viene imposta dall’alto, senza che sia stata precedentemente affrontata con il sindacato, trovando soluzioni diverse rispetto alla tassazione diretta". Quale sarebbe stato secondo voi un metodo corretto?

"Quello di chiamare i sindacati sin da settembre scorso – visto che già allora si sapeva già che le previsioni del bilancio regionale sarebbero state drammatiche - per trovare altre soluzioni, sicuramente diverse da quelle individuate. Inoltre va detto che questa tassazione imposta ai cittadini toscani non porterà alcun miglioramento o beneficio nei servizi e nelle prestazioni di sanità pubblica rispetto a quelle attuali, peraltro già fortemente carenti".

Quali saranno i vostri prossimi passi?

"Se le cose non cambieranno ci mobiliteremo contro questa misura iniqua, che graverà ancora di più sui salari di molte persone che noi rappresentiamo e che già stanno facendo fatica in questo momento".

Li.Cia.