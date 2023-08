Grosseto: Bocciata la mozione delle opposizioni su via Giorgio Almirante

Respingendo la mozione dell’opposizione, il Consiglio comunale di Grosseto ha di fatto dato il via libera all’istituzione di via Almirante, anche se l’ultima parola spetta alla Prefettura. No quindi alla mozione presentata dalla minoranza (Pd, Grosseto Città Aperta e Movimento 5 Stelle) contro l’intitolazione di una via a Giorgio Almirante a Grosseto. Ieri il Consiglio comunale ha respinto l’istanza.

"Quello che è accaduto nella sala del Consiglio è la logica conseguenza di quello che è successo in questi mesi – inizia Carlo De Martis, capogruppo di Grosseto Città Aperta –. Si tratta di una brutta pagina per tutta la città di Grosseto. Diciamo che ce lo aspettavamo". Laconico anche il commento del deputato del Pd Marco Simiani. "Il sindaco Colonna (nella foto) su via Almirante ha rinunciato ad ascoltare l’opinione pubblica e ha deliberatamente deciso di dividere la città denigrando i valori della Repubblica e della Costituzione: è stata infatti oggi bocciata in Consiglio comunale la mozione delle opposizioni per evitare di intitolare una strada di Grosseto al gerarca fascista – prosegue Simiani – Il risultato di questa mancanza di dialogo, dettata da una volontà di protagonismo del primo cittadino che ormai da mesi non si occupa però dei problemi reali della città, sarà l’opposto della ‘pacificazione’ da lui tanto ventilata".