"Grazie a Barga posso dare l’addio a mia madre"

"Grazie tanto a tutti per la avermi fatto essere qui per salutare la mia mamma per l’ultima volta". Sono le parole affettuose, seppure decifrate con difficoltà per la mancanza di conoscenza della lingua italiana, di Geanini Batista Ferreira Monte, appena arrivata in Italia per dire addio alla mamma Maria Batista Ferreira, 51 anni, brutalmente uccisa a Fornaci di Barga a coltellate da Vittorio Pescaglini, suo marito da vent’anni dal quale si stava separando, lo scorso 26 febbraio. Geanini, che sta affrontando da sola la grande perdita, tiene molto a comunicare il proprio dolore e l’amore per la sua mamma, insieme all’apprezzamento per l’interesse che in tanti le stanno dimostrando. Vicini le sono le istituzioni locali, con i sindaci di Fabbriche di Vergemoli, dove Maria viveva, Michele Giannini e di Barga, dove si era trasferita dopo la separazione e dove si è consumata la tragedia, Caterina Campani, che l’hanno incontrata brevemente e hanno deciso, come gesto di solidarietà e vicinanza, di coprire la spese del funerale.

Con loro, l’amica sempre presente Iva Lima, anche lei di origini brasiliane, e Douglas Roque che ha attivato la raccolta fondi solidale su GofoundMe "Juntos por Maria", per fare in modo che Geanini potesse raggiungere l’Italia e dare l’ultimo saluto alla mamma.

Scopo raggiunto in tempi record, culminato con l’arrivo di Geanini, 34 anni, all’aeroporto di Peretola giunta da Recife, dove vive con la famiglia e due figli. Immensa la gratitudine di Geanini per essere riuscita a essere presente ai funerali della mamma, alla quale era legata da un grandissimo affetto e con cui, nonostante la lontananza fisica, manteneva amorevoli e continui contatti. Un rapporto stretto e vivo che Maria aveva anche con l’altro figlio, il più piccolo che vive sempre in Brasile, e che, purtroppo non ha potuto accompagnare la sorella in Italia. Le esequie di Maria, che si preannunciano particolarmente partecipate, sono state fissate per il prossimo mercoledì alle 15,30 nella chiesa di Cristo Redentore, a Fornaci di Barga. Geanini ha acconsentito di fare tumulare la madre nel cimitero comunale di Loppia, sempre nel comune di Barga.

"Per comunicare con una persona colpita da un gravissimo lutto - commenta la sindaca di Barga, Caterina Campani -, alle volte non servono tante parole, basta un abbraccio forte e uno sguardo di piena solidarietà e comprensione, tale da trasmettere la propria vicinanza e condivisione".

Fiorella Corti