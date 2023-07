Gossip e chiacchiere in spiaggia "I nostri ritrovi di una volta"

FIRENZE

Estate ballerina tra gran caldo e improvvisi temporali che irrompono a sopresa nelle nostre vacanze. E allora, nel dubbio e nell’incertezza di beccare un temporalaccio mentre si è in spiaggia, meglio rimanere in città e non perdere di vista le care vecchie abitudini come Mirella Patrizia e Piera, tre simpatiche amiche che da sempre passano le loro giornate al bar Caldana di Piazza Leopoldo a Firenze. "Il nostro mare è sotto il grande ombrellone del bar con un buon macchiatone, un eventuale refolo di vento e tante chiacchiere" - ci dicono augurando a tutti una buona estate.

Chi non ha rinunciato alle vacanze al mare sono Massimo (affezionato lettore de La Nazione) e la moglie che, come ogni estate, scelgono il golfo di Baratti per andare a riposarsi durante le tanto sospirate ferie. Ma sono in tanti a non essersi fatti prendere dal panico dopo l’annuncio di possibili piogge in questi giorni.

Sergio e Luciana per esempio sono partiti per San Vincenzo insieme alla loro nipotina e si godono ogni sera una bella passeggiata nel paesino fino alla statua del Marinaio che dalla punta scruta l’orizzonte. La passeggiata di San Vincenzo è ricca di ristoranti e localini, dove è possibile sedersi e ascoltare buona musica. Posti adatti a giovani, ma anche a famiglie e anziani. A Follonica c’è invece un’altra allegra combriccola composta da Anna, Franca, Simonetta, Manfredo e Mario che ogni anno si ritrova in spiaggia per scambiarsi le novità della loro vita.

Lu.Cri