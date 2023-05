Gnomi in festa weekend in Pratomagnomo

Arezzo, 16 maggio 2023 – Due giorni dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, sabato 20 e domenica 21 maggio, tra spettacoli, laboratori e attività all’aria aperta nel Parco dell’Abbazia di San Salvatore a Soffena. Gnomi in festa - Pratomagnomo, progetto finalizzato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della tutela ambientale e all’educazione alla dimensione fantastica e creativa, giunge quest’anno alla seconda edizione.

La manifestazione è realizzata dal Comune di Castelfranco Piandiscò con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, in collaborazione con l’Associazione culturale I Guardiani dell'oca, con la Direzione Regionale Musei della Toscana, le Proloco di Faella e Castelfranco di Sopra, le associazioni culturali e di volontariato del territorio ed è sostenuta dalla Regione Toscana, da Publiacqua e dalla Banca di Credito Cooperativo del Valdarno.

L’iniziativa quest’anno è stata realizzata con il contributo della Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Arte – Attività artistiche 2023.

Nata come manifestazione correlata alla più conosciuta Festa internazionale degli Gnomi (che si tiene ogni anno a Roccaraso nel cuore del Parco Nazionale della Majella in Abruzzo), Gnomi in festa - PratomaGnomo si colloca nella cornice di riferimento del Progetto Paesaggio Comune e propone, ai piedi del Pratomagno, nella splendida cornice storica ed architettonica della Abbazia di San Salvatore a Soffena, la collaudata formula organizzativa e artistica che ha portato alla ribalta nazionale le creature del “piccolo popolo”: gnomi, elfi e folletti, fate, nani, troll e giganti allieteranno grandi e piccini nelle aree verdi del Parco della Badia, ma anche lungo sentieri e nel borgo nei giorni 20 e 21 Maggio 2023. A Partire dalle ore 15.30, negli splendidi scenari del parco cittadino, saranno proposti eventi e spettacoli pensati e costruiti in funzione degli spazi fruibili dagli attori e dal pubblico. Un percorso funzionale alla conoscenza del territorio, ma anche alla condivisione di momenti di gioco creativi e attività laboratoriali strutturate e animati da professionisti. Grandi e piccini potranno riscoprire il gusto delle cose semplici, come passeggiare, danzare e sognare grazie ai racconti fatati di gnomi, elfi e folletti.

“Dopo il successo della prima edizione - commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Castelfranco Piandiscò, Angela Fortunato - è con grande soddisfazione che proponiamo Gnomi in Festa-Pratomagnomo 2023. L’impegno messo nella prima edizione dello scorso anno, la visione che questo progetto ha spaziando dalla valorizzazione del territorio e del luogo dell’Abbazia di San Salvatore a Soffena, all’educazione e alla formazione dei bambini, ragazzi, famiglie attraverso il mezzo di teatro ambiente; al supporto alla coesione sociale della nostra comunità, alla cultura come mezzo fondamentale della crescita e sviluppo di una comunità e la grande risposta del pubblico ricevuta hanno attratto enti istituzionali, associazioni e aziende che con il loro importante contributo hanno permesso di organizzare questa seconda edizione ancora più ricca di eventi. Ci saranno attività laboratoriali, educative e di spettacolo, che nelle due giornate si articoleranno durante tutta la giornata e si concluderanno con uno spettacolo notturno di notevole impatto. Lo sforzo ideativo, organizzativo, gestionale ed economico della prima edizione è stato premiato. Grazie alla sinergia con Fondazione Toscana Spettacolo, vogliamo continuare a favorire la conoscenza del teatro ambiente come una nuova forma di comunicazione ed espressione artistica. Il grande prato dell’Abbazia di San Salvatore a Soffena sarà un palco naturale che offrirà spazi educativi e creatività condivisa legata alla libertà di movimento all’aria aperta a contatto con la natura. Un plauso particolare alle nostre associazioni per il loro contributo attivo e per l’importante lavoro di condivisione che tende ad unire il nostro Comune, a farlo conoscere e renderlo un punto di riferimento per questo genere di attività. Un sentito ringraziamento a Fondazione Toscana Spettacolo, alla Regione Toscana, all’Associazione Guardiani dell’Oca, alla Direzione Regionale musei della Toscana, a tutte le istituzioni pubbliche e private con particolare riferimento alla Fondazione CR Firenze, che hanno sostenuto a vario titolo il progetto.”

“Condividiamo con grande piacere – osserva la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – un progetto pensato per le giovani generazioni, che consente ai più piccoli di vivere un’esperienza a contatto con la natura, assistere a spettacoli di qualità e partecipare a laboratori creativi nella splendida cornice dell’Abbazia di San Salvatore a Soffena. Due giorni per conoscere, scoprire, emozionarsi e condividere in famiglia momenti divertenti e formativi, per educare alla cittadinanza e al rispetto dell’ambiente”.

“Portare lo spettacolo dal vivo in un contesto di rara bellezza, con appuntamenti dedicati ai più piccoli e al pubblico delle famiglie – spiega la direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta – rappresenta un impegno che sosteniamo con orgoglio, consapevoli dell’importanza e dell’efficacia che il teatro può avere in ambito educativo anche rispetto alla sensibilizzazione sui temi ambientali, estremamente importanti per il benessere delle future generazioni”.

“Gnomi in festa – PratomaGnomo è per noi, l’occasione per una nuova esperienza emotiva, spettacolare e ludica, capace di coinvolgere grandi e piccini nel gioco di una narrazione interattiva e totalizzante vissuta in un ambiente vero fatto di alberi, prati e creature fantastiche. Siamo certi che anche questa volta, grazie alla magnetica empatia di Gnomi, Elfi, Fate e Folletti, potrà attivarsi, quel processo sorprendente di ‘auto sospensione dell’incredulità’, che permette alla dimensione fantastica di divenire strumento formidabile per comprendere meglio una realtà che è sempre figlia di un processo creativo”, commenta Zenone Benedetto direttore artistico, fondatore e responsabile della compagnia I Guardiani dell’Oca.

Il programma

Prima giornata: sabato 20 maggio

Ore 15.30 - Apertura Pratomagnomo 2023 e accoglienza del piccolo popolo. Apertura stand Enogastronomici, attività didattiche e laboratori creativi.

Ore 16.00 - L’incantesimo degli gnomi (spettacolo con burattini), di e con Enzo Cozzolino - produzione Teatro Glug/Solema Soc. Coop.

Ore 18:00 - Gunteria il folletto dispettoso, di Gunter Rieber - Produzione Art Klamauk/contratto Cooperativa C.I.T.A.

Ore 21.00 - Il soffio dell’Unicorno (spettacolo itinerante) - Produzione I Guardiani dell’Oca.

Seconda giornata domenica 21 maggio

Ore 16.00 - Fantasia a quattro mani (spettacolo con burattini), di Enzo Cozzolino – produzione Teatro Glug/Solema Soc. Coop.

Ore 18.00 – Le penne dell’orco, spettacolo liberamente tratto dall’omonimo racconto presente nella Raccolta “fiabe italiane” di Italo Calvino, di e con Italo Pecoretti

Ore 19.00 – Lo scrigno dei sogni (spettacolo itinerante) - Produzione I Guardiani dell’Oca.

Laboratori creativi ad opera della compagnia I Guardiani dell’Oca in programma sabato 20 e domenica 21 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 20.00:

Costruisci il tuo cappello dello Gnomo, per la creazione del proprio cappello fantasy da indossare prima dell’inizio di ogni altra attività; Agorà dei Piccoli Artisti, laboratori creativi divisi per fasce d’età, che si ripeteranno durante l’arco del pomeriggio; Il Talismano di Flora, laboratorio di pittura creativa su carta e stoffa, ispirata all’Erbolario dello Gnomo; L’unicorno e il drago, laboratorio di finalizzato alla costruzione di un pupazzo da animare.

Animazioni e spettacoli ad opera della compagnia I Guardiani dell’Oca in programma sabato 20 e domenica 21 maggio, dalle ore 15.30

Danze di fata, animazione di danza collettiva, giochi collettivi clownerie, giocolerie; Gioca con me, spettacoli di animazione con i giochi del piccolo popolo.

Ingresso giornaliero: 5 euro