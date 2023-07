Gli Zen Circus pronti ad infiammare il Prato

Arezzo, 6 luglio 2023 – “L’ultima volta che siamo passati con gli Zen nel 2019 da Arezzo, avevo la congiuntivite e la febbre alta, ero pieno di cortisone, ma fu bellissimo. Oggi sto bene, me la voglio godere e vediamo di fare ancora meglio”. Parola di Andrea Appino che con gli Zen Circus torna stasera al Prato. Prima di prendersi due anni di pausa dai tour, gli Zen Circus si concedono infatti un super live ad Arezzo. Uno dei pochi della manciata previsti dal loro mini tour estivo. E’ a tutto rock la serata di oggi al Prato, stasera il Mengo porta sul palco la staffetta fatta da Revue, Canale, il chitarrista Federico Dragogna, Giancane e chiusura appunto con The Zen Circus. Gli Zen tornano a sorpresa a far tappa ad Arezzo, reduci dagli ultimi appuntamenti dello scorso dicembre che sono stati delle vere e proprie feste per i fan. Spettacoli speciali completamente sold out da convincere la band a programmare un’altra piccola serie di concerti prima dell’arrivederci. Gli Zen Circus, infatti, prenderanno una pausa di due anni dalle pubblicazioni e dai tour per dedicarsi ai rispettivi progetti solisti. Dopo il tour di presentazione dell’ultimo album “Cari Fottutissimi Amici” e due spettacoli inediti a dicembre, il gruppo torna con una manciata di concerti imperdibili. In oltre 20 anni di carriera The Zen Circus hanno rappresentato una delle realtà di riferimento per la musica, rinnovandosi continuamente e raccogliendo l’entusiasmo di un pubblico di generazioni diverse. Con l’ultimo disco “Cari Fottutissimi Amici” hanno pubblicato il loro 14esimo lavoro discografico che si unisce a una carriera fatta di centinaia di concerti, migliaia di km, sudore ed energia trascinante sul palco; due decenni di intensa attività suggellati dalla partecipazione in gara tra i big a Sanremo 2019 e dalla pubblicazione di un romanzo anti-biografico edito da Mondadori divenuto un vero caso letterario.

Prima di loro al Mengo Giancane. Ex componente del celebre gruppo romano Il Muro del Canto, reduce dalla pubblicazione di Tutto Male, il suo ultimo lavoro discografico, Giancane, al secolo Giancarlo Barbati, nello spazio di tre album ha impresso il suo marchio nel modo di scrivere canzoni tra crudezza espressiva e parlato di strada, ironia sfacciata e grottesca. La serata anticipa la prima a pagamento di domani: il weekend inizia con Flame Parade, Coma Cose, Baustelle e Motel Connection aftershow. Si prosegue con la seconda serata a pagamento di sabato con Brina, Brucherò nei Pascoli, Bassi Maestro djset, l’attesissimo Salmo e l’aftershow di Elia Perrone per Klang Club. Domenica 9 a chiudere il festival saranno Pandem, Piove, Lil Kvneki, Alan Sorrenti e Planet Funk per l’ultima serata ad ingresso libero.