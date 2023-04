Gli Zen Circus al Mengo Music Fest

Arezzo, 12 aprile 2023 – Dopo gli annunci di Salmo, Rosa Chemical, Baustelle, Coma Cose e Lovegang 126, un altro grande nome si aggiunge alla line up di MEN/GO MUSIC FEST: gli ZEN CIRCUS faranno tappa ad Arezzo per il loro tour estivo, giovedì 6 luglio. L’evento sarà a ingresso gratuito.

Il Circo Zen torna a sorpresa dal vivo quest’estate. Gli ultimi appuntamenti dello scorso dicembre sono stati delle vere e proprie feste per i fan, spettacoli speciali andati completamente sold out al punto che tante persone sono rimaste senza biglietto e la band ha deciso di programmare un’altra piccola serie di concerti prima dell’arrivederci. Gli Zen Circus, infatti, prenderanno una pausa di due anni dalle pubblicazioni e dai tour per dedicarsi ai rispettivi progetti solisti e lavorare a nuovo materiale.

Appena annunciate dunque le date estive tra cui quella aretina, che, dopo il tour di presentazione dell’ultimo album “Cari Fottutissimi Amici” e i due spettacoli inediti di dicembre 2022, si prepara a una manciata di concerti imperdibili previsti in estate.

Negli oltre 20 anni di carriera The Zen Circus hanno rappresentato una delle realtà di riferimento per la musica attuale, rinnovandosi continuamente e raccogliendo l’entusiasmo di un pubblico transgenerazionale che da sempre segue il rito live del gruppo come una vera e propria festa iniziatica.

Con l’ultimo disco “Cari Fottutissimi Amici” del 2022, pubblicano il loro 14esimo lavoro discografico che si unisce a una carriera fatta di centinaia e centinaia di concerti, migliaia di km macinati, sudore ed energia trascinante sul palco; due decenni di intensa attività suggellati dalla partecipazione in gara tra i big a Sanremo 2019 e dalla pubblicazione di un romanzo anti-biografico edito da Mondadori che è divenuto un vero e proprio caso di genere letterario, entrando nelle Top Ten delle classifiche dei libri più venduti stilate dai maggiori quotidiani.

A breve l’annuncio del resto della line-up di questa edizione del Festival, caratterizzata sempre da un’importante ricerca tra nuove uscite discografiche, alcuni tra i tour più importanti in Italia del momento e tante nuove scoperte, oltre ai giovani emergenti locali che ogni giorno apriranno i concerti: uno specchio del vasto panorama musicale contemporaneo in Italia, dal pop all’urban, dal rap all’elettronica, fino al cantautorato.

Le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio saranno – come sempre per MEN/GO MUSIC FESTIVAL – a ingresso gratuito. Sono già aperte le prevendite per la serata del 7 e 8 luglio.