“Gli Uccelli” e “Stralunati” in scena gli allievi dei corsi della scuola di teatro

Arezzo, 12 giugno 2023 – Prendono le mosse da opere famose - "Gli Uccelli", dalla commedia di Aristofane, e "Stralunati", ispirato all'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, le restituzioni di fine anno degli allievi dei corsi della Scuola comunale di Teatro, diretta da CapoTrave/Kilowatt in cooperazione con il Comune di Sansepolcro e in collaborazione con Tedamis e Tutto Fa Brodway, che si terranno venerdì 16 giugno 2023, alle 21, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro.

Un progetto articolato, che coinvolge diverse realtà del territorio per offrire agli allievi – sia adulti che bambini - una conoscenza plurale delle discipline della scena, attraverso il confronto con maestri e formatori professionisti, tra i quali Lucia Franchi, Chiara Ramanzini e Luca Ricci di CapoTrave/Kilowatt, Alessia Martinelli di Tedamis, Michela Mirabucci di Tutto Fa Brodway, Gilda Foni di TeatrOlistico, Massimo Boncompagni, attore e formatore, Lodovico Rossi, musicista e insegnante di canto.

“Non vedo l’ora di assistere ai saggi conclusivi della scuola di teatro. Sono sicura che sia i ragazzi che gli adulti durante questi corsi hanno ricevuto importanti nozioni tecniche, ma soprattutto hanno svolto delle importanti esperienze di vita.” Queste le parole dell’assessore Francesca Mercati in vista dei saggi di teatro che si svolgeranno nei prossimi giorni. “Voglio ringraziare per questo l’associazione Capotrave/Kilowatt che gestisce la scuola di Teatro Comunale e il Teatro Alla Misericordia, soprattutto Luca Ricci e Lucia Franchi perché chi ha frequentato la scuola ha avuto una formazione di livello caratterizzata anche dalla possibilità di vivere direttamente gli artisti, quindi hanno avuto un’esperienza internazionale e di grande respiro. Faccio quindi loro un grande in bocca al lupo per questa esibizione per la quale hanno intensamente lavorato.” Aggiungono Lucia Franchi e Luca Ricci: "Abbiamo preso la gestione della Scuola Comunale di Teatro solo due anni fa, per di più nel periodo post-pandemico, e in due anni abbiamo raccolto ìntorno al progetto ben 25 nuovi allievi: ci sembra un'ottima ripartenza. La Scuola è diventata uno spazio dinamico, creativo, aperto al contributo di tanti docenti, non solo quelli di CapoTrave/Kilowatt, ma anche Massimo Boncompagni, Gilda Foni, Alessia Martinelli, Mic Mirabucci, Lodovico Rossi, in una formula che è una specie di all-stars team dei professionisti teatrali e delle realtà più vivaci della Valtiberina (Teatro Olistico, Tedamis, Tutto Fa Brodway). Senza dimenticare che, durante l'anno, gli allievi hanno anche avuto modo di incontrare gli artisti in residenza presso il Teatro alla Misericordia, arricchendosi di competenze e visioni provenienti da artisti di fama nazionale. I due spettacoli che presentiamo come lavori di fine anno sono entrambi frutto di scritture collettive create con gli allievi stessi, e sono tenuti insieme dal comune tema dell'utopia, della volontà di cambiamento, del desiderio di migliorare il prorpio contesto e la società. Sono due spettacoli divertenti e allegri, e speriamo che tante persone di Sansepolcro e dintorni vorranno unirsi a noi a festeggiare la conclusione di questo intenso anno di lavoro formativo".