"Gli alpaca, risorsa importante per bambini diversamente abili"

Gli alpaca, animali mansueti e socievoli, possono essere di aiuto per noi umani. "Rappresentano - sottolinea il dottor Ettore Caterino, neuropsichiatra infantile - una risorsa importantissima per bambini, adolescenti e adulti diversamente abili. Con la loro dolcezza e bellezza invitano all’accudimento, accendono emozioni, riescono a rendere bambini con difficoltà comunicative e disturbi relazionali attenti, propositivi, desiderosi di uscire dal guscio autistico. Grazie al manto che invita alle carezze consentono di superare paure, ansie, fobie ed ossessioni e diventano interlocutori di apprendimento della realtà, infondendo curiosità e disponibilità affettiva". A Sasso d’Ombrone (Grosseto), un allevamento di alpaca è diventato punto di riferimento per famiglie e professionisti-terapisti del settore che vedono benefici nel contatto diretto dei loro pazienti con l’alpaca.