Giustini, Galardini e Rossi a Cortona con l’omaggio a Chet Baker

Arezzo, 20 luglio 2023 – Appuntamento a Cortona con il Festival delle Musiche nel suo viaggio attraverso la Val di Chiana aretina. Lunedì 24 luglio, con inizio alle ore 21:15 presso il Chiostro di Palazzo Casali, Francesco Giustini (tromba e flicorno), Riccardo Galardini (chitarra) e Giacomo Rossi (contrabbasso) guideranno il pubblico del festival alla scoperta di “Shades of Chet – Omaggio a Chet Baker”. Si segnala che il biglietto d’ingresso comprende la visita al MAEC – Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona da svolgersi entro il 30 luglio.

Ispirandosi alla produzione di Chet Baker, in particolare a quella europea tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘80, il trio composto da Giustini, Galardini e Rossi cerca di recuperare la sonorità e l’approccio all’improvvisazione di quelle particolari registrazioni. In quel periodo Chet Baker aveva ripreso ad avere un’intensa attività concertistica e in studio, ma quasi sempre con formazioni “drumless”, caratterizzate dunque dall’assenza della batteria. Questo gli permetteva di perseguire quella poetica intimistica che lo aveva sempre caratterizzato e al tempo stesso di lavorare molto sul tempo e sul portamento dello swing. Il repertorio di “Shades of Chet” attinge a piene mani dal songbook preferito del trombettista, pieno di standards americani ma anche con qualche elemento più moderno, latino o europeo. Un’occasione per riscoprire o percorrere nuovamente alcune suggestioni e alcune atmosfere legate ad uno dei più grandi artisti (non solo jazz) del ’900, una figura tanto controversa quanto affascinante, che univa come non mai la leggerezza della musica con la durezza della vita.

Ingresso € 10,00. Info Festival: Officine della Cultura, tel. 0575 27961 - 338 8431111 - [email protected] Biglietteria: giorno di spettacolo apertura un’ora prima dell’inizio. Prevendite: Cortona Info Point, Piazza Luca Signorelli, 9, Cortona, tel. 0575637274; Officine della Cultura, via Trasimeno 16, Arezzo; online TicketONE. Ulteriori informazioni: www.festivaldellemusiche.it.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura realizzato in collaborazione con Associazione Resonars, Associazione Ritmi, Associazione Jazz on the Corner, AS Monteservizi con il sostegno della Regione Toscana e dei Comuni di Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino.