"Giusta nei contenuti. Ma errata per i modi"

"E’ una riforma calata dall’alto, giusta nei contenuti ma sbagliata nei tempi e nei modi". Ne parla così Gabriele Toccafondi (nella foto), ex sottosegretario all’istruzione.

Un’occasione mancata? "Una falsa partenza. E mi auguro che quella vera ci possa essere nell’anno scolastico ’25-’26. Le riforme potevano essere la risposta, pur se parziale, al paradosso che vediamo nel mondo del lavoro, dove il 48% delle richieste delle aziende non sono accolte perché mancano le competenze. Non solo. Nel nostro Paese abbiamo il triste primato dei Neet, ovvero di quei ragazzi che non studiano, non lavorano e non cercano un’occupazione. Questo significa che il sistema d’istruzione ha fallito".

Bisogna dunque cambiare… "Appunto. Soprattutto il ‘4+2’ poteva imprimere una nuova svolta nell’avvicinare mondo della scuola e professioni. Ma una riforma così complessa necessitava di più tempo. Il risultato è stato che pochissimi istituti si sono fatti avanti. Per questo mi appello al ministro Valditara affinché si apra una vera discussione per far sì che entrambe le opportunità vengano accolte su larga scala, e non solo da pochissime scuole".

e. g.