“Giovanni da San Giovanni fra Firenze e Roma”, a Palomar la conferenza di Andrea Baldinotti

Arezzo, 11 marzo 2024 – E' in programma domenica 17 marzo alle 17,30 a Palomar, casa della cultura, la conferenza di Andrea Baldinotti dal titolo “Giovanni da San Giovanni fra Firenze e Roma”. L'iniziativa rientra fra gli eventi collaterali che il Comune di San Giovanni Valdarno, il Museo delle Terre Nuove, il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie e l’Associazione MUS.E hanno organizzato con l’obiettivo di avvicinare alle opere e ai temi della mostra “'Bizzarro e capriccioso umore'. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea”, L'esposizione, allestita al Museo delle Terre Nuove e al Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, fa parte del progetto Terre degli Uffizi de Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi progetti Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.

La conferenza di Andrea Baldinotti, in programma domenica, porrà particolare attenzione sull’attività del pittore fuori dai confini del territorio del Valdarno, specialmente in ambito romano, come ad esempio sul ciclo di lavori per la Basilica dei Santi Quattro Coronati. Il pittore sangiovannese ha lavorato infatti in tutta Italia soprattutto tra la Toscana medicea e la capitale, due contesti diversi, anche perché in competizione. Cercare di accaparrarsi i lavori di un artista significava, già allora, riconoscergli un valore ben superiore a quello che i suoi committenti locali potessero attribuirgli. Ma l'incontro a Palomar sarà anche l'occasione per ripercorrere i passi di Giovanni Mannozzi, passato alla storia come Giovanni da San Giovanni, per apprezzare e approfondire il suo originale gusto neo-manieristico, le sue pennellate sintetiche, la freschezza dei suoi colori e il suo particolare estro.

Andrea Baldinotti è storico dell’arte; ha studiato con Carlo Del Bravo presso l’Università degli Studi di Firenze. Ha dedicato ampia parte del suo lavoro alla cura di importanti mostre italiane ed internazionali e alla stesura di saggi, libri e cataloghi d’arte. È un apprezzato divulgatore in ambito storico-artistico e svolge attività di consulenza in campo teatrale e cinematografico. Inoltre è un profondo esperto dell’arte italiana del Quattro, Cinque e Seicento e un appassionato studioso di molteplici aspetti della pittura italiana dell’Ottocento e del Novecento.

L'iniziativa di domenica è gratuita e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Fra le attività collaterali alla mostra “Bizzarro e capriccioso umore”, studiate per far conoscere e apprezzare il talento di Giovanni da San Giovanni, di particolare interesse l'appuntamento di venerdì 22 marzo alle 17,30 a Palomar con la conferenza di Enza Biagini dal titolo “Anna Banti e Giovanni da San Giovanni” e l'itinerario di domenica 24 marzo alle 11 con la visita guidata a Monsummano Terme, santuario di Santa Maria della Fontenuova, il museo civico di Pistoia e la cappella Majnoni – Guicciardini a Vico d'Elsa.