Giovanni Andrea Zanon torna a dirigere lo «Youth Music Festival», al via la VI edizione

Arezzo, 24 settembre 2025 – Giovane promessa della musica classica, il violinista pluripremiato Giovanni Andrea Zanon torna a dirigere la VI edizione dello «Youth Music Festival» , la rassegna che vede sul palco appunto le promesse della musica classica internazionale. Saranno loro le protagoniste della manifestazione in programma dal 4 al 25 ottobre che porteranno sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo grandi interpreti under 35 accanto ad ensemble e orchestre giovanili del territorio: un programma di quattro concerti, impreziositi da ospiti di fama mondiale e da collaborazioni con istituzioni musicali locali, che offrirà al pubblico un viaggio tra capolavori del repertorio classico e nuove scoperte. Nel programma il violista Georgy Kovalev e il pianista Yekwon Sunwoo, Karan Duo e Duo Amato-Suvini, il pianista Tony Siqi Yun e il violoncellista Pablo Ferrández e la pianista e compositrice Eva Gevorgyan. L'iniziativa, pensata per attrarre i giovani e rendere Arezzo un punto di riferimento musicale internazionale, è realizzata grazie alla collaborazione tra la World Ethic and Leadership Foundation (Wel Foundation), presieduta da Marjorie Layden, e la Fondazione Guido d'Arezzo diretta da Lorenzo Cinatti (biglietti: discoverarezzo.ticka.it).

Si parte sabato 4 ottobre alle ore 19 con «Dialoghi in movimento»: protagonisti il ​​violista Georgy Kovalev, il violinista Giovanni Andrea Zanon, il pianista coreano Yekwon Sunwoo, il contrabbassista Fabrizio Buzzi e le stelle della danza Virna Toppi, Nicola Del Freo e Agnese di Clemente, primi ballerini del corpo di ballo del Teatro alla Scala, che si esibiranno con coreografie di Stefania Ballone. Sabato 11 ottobre alle 19 è la volta de «Il suono aretino», un grande appuntamento dedicato ai giovani talenti del territorio: protagonisti il ​​Karan Duo con Martina Veneri al flauto e Giacomo Scattareggia alla chitarra, l'Orchestra del Liceo Petrarca e l'Orchestra Giovanile Aretina. Il 17 ottobre ore 19 «L'eco e la forma» con il pianista canadese Tony Siqi Yun, il 25 ottobre alle 19 «Elegia della giovinezza» con le stelle del concertismo internazionale: Pablo Ferrández, Zanon e Eva Gevorgyan.