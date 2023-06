Giornate Europee dell'Archeologia, al Museo Archeologico Nazionale

Arezzo, 14 giugno 2023 – In occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia, il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo propone nuove opportunità di conoscenza del suo ricco patrimonio archeologico e del lavoro che la Direzione regionale Musei della Toscana sta svolgendo per studiarlo, conservarlo e raccontarlo.

Sabato 17 giugno alle ore 15.30 la direttrice Maria Gatto accompagnerà i visitatori alla scoperta della sezione appena rinnovata dedicata agli Arretina vasa e alla loro straordinaria storia: questi vasi da mensa di colore rosso brillante furono prodotti ad Arretium in enormi quantità fra il 50 a.C. e il 70 d.C. e da qui diffuse in ogni angolo dell'impero romano e oltre. In via straordinaria, a fine visita sarà possibile accedere ai depositi in cui si conservano le ceramiche recuperate negli scavi ottocenteschi delle officine di Perennius a Santa Maria in Gradi e a Cincelli: qui l'archeologa Susanna Antonelli illustrerà il contenuto dei magazzini e l'attività di riordino di cui si è occupata.

Domenica 18 giugno alle ore 16.30 protagonista della visita sarà l'anfiteatro, apprezzata "cornice" di tanti eventi contemporanei di pubblico spettacolo: il percorso di visita inizierà dall'area archeologica esterna, proseguirà straordinariamente nelle aree seminterrate del museo in cui le strutture dell'edificio antico meglio si conservano e "si leggono" e si concluderà nella sezione romana per conoscere i reperti rinvenuti nell'anfiteatro e nel quartiere cittadino in cui fu costruito quasi 2000 anni fa. Sarà inoltre possibile sperimentare l'uso dell'app ArcheoArezzo Anfiteatro, utile ad esplorare l'area e a visualizzare una ricostruzione 3D del più grande edificio pubblico di Arretium.

Le visite, della durata di circa 90 minuti, sono comprese nel biglietto di ingresso. Poiché i posti sono limitati, si consiglia la prenotazione.

Per info e prenotazioni:

[email protected]

0575 20882/22259 Museo

0575 1696266 Biglietteria