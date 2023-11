Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli eventi di Casa Thevenin

Arezzo, 23 novembre 2023- “Sembra inarrestabile la scia di femminicidi che solo in questo anno ha provocato già più di cento vittime nel nostro Paese e che purtroppo ha portato alla ribalta della cronaca anche la nostra città. La comunità internazionale ha stabilito di dedicare una giornata alla riflessione comune su un fenomeno aberrante qual è la violenza contro le donne. Un appuntamento al quale anche Casa Thevenin, per sua vocazione vicina da sempre alle donne in difficoltà, ha deciso di partecipare con un programma che fa dell’approfondimento e della cultura i suoi momenti più significativi, a testimonianza della volontà di rendere l’impegno nella lotta contro questa degenerazione violenta una costante della propria mission”. Il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri riassume così l’impegno della Fondazione di via Sassoverde nell’organizzazione di una “due giorni” di eventi, sabato 25 e domenica 26 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, due spettacoli teatrali e un incontro-dibattito su questo tema di quanto mai scottante attualità. Sabato 25 novembre al Teatro Moderno di Tegoleto alle ore 21:00 la compagnia del Teatro Bresci presenta il reading teatrale “Lamoreviolento”, storie di femminicidio recitate da Anna Tringali e Giacomo Rossetto. Lo spettacolo verrà replicato in città domenica 26 novembre alle ore 18:00 al Teatro Bicchieraia, preceduto alle ore 16:30 dal dibattito “Violenza di genere, cosa fare?” che, moderato dal capocronista de La Nazione Federico D’Ascoli, vedrà la partecipazione delle autorità del territorio, psicologi e rappresentanti di numerose associazioni. L’ingresso è libero.