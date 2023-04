Giobbe Covatta chiude la stagione teatrale 2023 del Teatro Masaccio

Arezzo, 20 aprile 2023 – Si chiude il sipario della stagione 2023 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno che, da inizio anno, ha portato sul palco autori e interpreti di primo piano della scena nazionale grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Ultimo appuntamento sarà domani, venerdì 21 aprile alle 21 e avrà come protagonista Giobbe Covatta, pseudonimo di Gianni Covatta.

L’attore, scrittore, umorista, commediografo, attivista e politico italiano porterà in scena 6° (Sei gradi), uno spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono senza dubbio i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del Pianeta e delle sue popolazioni.

Giobbe Covatta si avventura nel futuro, in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. I personaggi che vivranno in queste epoche saranno i nostri discendenti (figli, nipoti o pronipoti che siano) ed avranno ereditato il nostro patrimonio economico, sociale e culturale, ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato. Certo l’uomo non perderà il suo ingegno e Giobbe si diverte ad immaginare le drammatiche e stravaganti invenzioni scientifiche e politiche che metteremo a punto per far fronte ad una drammatica emergenza ambientale e sociale. Ne emergeranno personaggi di grande verve comica indaffarati a realizzare all’ultimo momento quello che noi avremmo dovuto fare da anni.

Un’occasione di divertimento, ma anche per comprendere i motivi per cui è necessario agire oggi per evitare la nostra fine.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al Museo delle Terre Nuove dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19 o chiamare il numero fisso 055 9126213 negli stessi orari.