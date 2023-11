Giani e l’alluvione: "Il modello Arno contro il dissesto. Ora soldi e coraggio"

di Luigi Caroppo

Presidente Giani, siamo a due settimane dal disastro.

"C’è talmente tanto da fare che non ci si può permettere di sentire stanchezza. Mi sostiene l’energia di chi sente di dover rispondere al meglio al servizio dei cittadini".

In questi giorni quando era solo non ha mai pensato che per far fronte al dissesto idrogeologico in Toscana si poteva fare di più?

"Credo che in tutte le cose ci debba animare lo spirito di fare meglio. Ed è con questo spirito che affronto anche questa emergenza. Non c’è tempo per le polemiche. Però voglio sottolineare che, rileggendo anche gli atti degli anni passati, nessuno aveva mai proposto interventi prioritari per torrenti quali il Furba a Seano, lo Stella a Quarrata, la Bardena a Figline di Prato, l’Agna a Montale, il Vincio a Stabbia e Cerreto Guidi, il Bagnolo a Montemurlo, o il Rio di Fucecchio a Fucecchio. Questo disastro è stato prodotto dal reticolo minore dei corsi su cui certamente dovremo programmare interventi importanti. Però, ripeto, nessuno considerava questi interventi così prioritari, così come si dice oggi dopo questa bomba d’acqua con precipitazioni concentrate superiori all’alluvione del 1966".

Si è arrabbiato dopo aver sentito le parole del ministro Musumeci.

"Mi dispiace per lui, le sue parole sono state fuori luogo e fuori tempo. Da parte dei cittadini e delle imprese che hanno perso tutto c’era molta attesa. Onestamente non ha fatto una bella figura... Certo non è stato il messaggio di speranza che tutti si attendevano. Pensare che i dissesti idrogeologici debbano essere affrontati esclusivamente con le assicurazioni, denunciando che in Italia solo il 6 per cento si assicura, è assolutamente limitante. È lo Stato che deve assicurare la difesa dei territori e il ristoro".

Cosa ci insegnano l’alluvione e le frane del 2 novembre?

"Ci insegnano che nonostante in Toscana si sia lavorato molto sulla prevenzione sui grandi fiumi, c’è ancora tanto da fare. Sull’Arno negli anni abbiamo realizzato invasi come Bilancino e Roffia, abbiamo potenziato gli argini, siamo al lavoro per quattro nuove casse d’espansione. Ora tutto questo dobbiamo farlo anche nel reticolato minore, quello dei corsi meno conosciuti. Anche se pure rispetto a questi ultimi vorrei rivendicare quanto già fatto. Solo negli ultimi cinque anni nell’area colpita dall’evento abbiamo realizzato 85 milioni di interventi. Va detto che ogni piano, compreso il piano gestione alluvioni dell’Autorità di distretto, prende a riferimento come evento peggiore l’alluvione , ma in questo i cumulati e l’intensità sono stati di molto superiori".

Le istituzioni devono avere una tavolo permanente stile Conferenza Stato-regioni? Serve una nuova Italiasicura come nel governo Renzi e Gentiloni?

"Sicuramente aver smantellato la struttura nazionale di Italiasicura è stato un grave errore. Come Regione siamo disposti a mettere nuove risorse ma c’è un punto che deve essere chiaro: queste risorse non potranno essere pari a quelle che deve mettere lo Stato. E questo ragionamento non lo vedo solo per la Toscana, ma per l’Italia tutta. Ci deve essere un impegno forte da parte del Parlamento e del Governo per risorse e tutela".

Ha visto le mappe dell’Autorità di Bacino dell’Appennino settentrionale? Le zone ad alto rischio sono numerose anche nelle zone colpite dall’alluvione.

"A partire dall’Autorità di Bacino nessuno mi ha mai mostrato progetti o intenzioni di intervenire sui torrenti che ho citato prima. Come si fa a dire che era tutto previsto se niente del genere è stato mai progettato e concretamente previsto? Sono espressioni che mi lasciano sconcertato. Occorre uscire dai concetti generali ed essere molto precisi e concreti. E personalmente in questo fase più di polemiche dalle Autorità vorrei avere progetti".

Bisognerà fare scelte coraggiose come delocalizzare case e fabbriche.

"Occorre essere determinati. Per esempio il capannone di Vaiano da cui è emerso il torrente tombato dovrà essere espropriato e il fiume rinaturalizzato".

E poi ci sono le frane.

"Dal punto di vista dei costi sono interventi altrettanto se non più costosi degli interventi sui corsi d’acqua... C’è urgenza di un Piano frane a livello nazionale".

Lei ha stimato due miliardi di danni. La Toscana saprà rialzarsi solo se arriveranno soldi sicuri da Roma.

"Proprio così, è necessario un grande intervento a livello nazionale. Solo con uno sforzo da parte del governo gli interventi potranno essere realizzati".

Teme ritardi per i fondi?

"Quanto ho sentito Musumeci mi sono insospettito. Mi auguro di sbagliarmi".

Lei è commissario straordinario per l’emergenza. Le sue ordinanze hanno subito inciso: bollette, mutui, rifiuti. Obiettivo?

"Riportare al più presto le cose alla normalità".

E dopo la ricostruzione. La vorrebbe portare avanti lei o ha capito che la polemica politica darà in mano la nuova fase al generale Figliuolo?

"Sono una persona molto pragmatica, non mi interessa che sia io a guidare la ricostruzione o il

generale Figliuolo. L’importante sono i risultati. L’importante è garantire ai cittadini e alle imprese velocità, risorse per i ristori, presenza sul territorio".