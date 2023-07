Giani chiede soldi a Roma, l'Alto Mugello attende da sempre servizi e risorse

Forte della fresca nomina a ’subcommissario’ del generale Figliuolo per il Mugello, Giani si è subito messo al lavoro: ha chiesto soldi a Roma. O meglio, con circonlocuzione più morbida, di ’fare in fretta’ coi ristori. Si tratta senza dubbio di un atteggiamento doppiamente curioso. Curioso innanzitutto perché, come forse sfuggito ai più, la Regione Toscana non ha messo un euro sulla ricostruzione post alluvione nell’Alto Mugello. Ma in quattro e quattr’otto – dopo aver licenziato una variazione di bilancio che regala soldi a canili e castelli ariosteschi ’incantati’; - si chiede al Governo, che ci ha messo 4 milioni di euro, di sbrigarsi a erogare la somma. E neppure si pensa che, se tanta è la fretta, la Regione avrebbe anche potuto anticipare almeno parte di quei 4 milioni. Giani ha pure sostenuto la necessità di avvicinare queste terre alto-mugellane alla Toscana “a livello di servizi”. Ma allora, viene da domandarsi, se c’era e c’è anche un problema di servizi, in quest’area della provincia fiorentina, perché questo problema non è stato affrontato prima, per tempo, peraltro da chi governa da sempre queste terre? Che la linea ferroviaria Faentina faccia pena, come sostengono i pendolari e come può confermare chiunque si trovi disgraziatamente a percorrerla, sassi compresi, lo si scopre ora? E dov’era l’assessore Baccelli? Che in Alto Mugello manchino strade, presidi sanitari, scuole, è forse una novità? Perché non si è cercato di trovare fondi prima, prima dell’alluvione, prima dell’emergenza, prima delle questue emergenziali a Roma? Ricordo che ancora oggi ci sono 6 milioni di euro a disposizione per opere compensative non spese in Mugello a seguito dei ‘vecchi’ lavori del Tav: non sarebbe forse il caso di ripartire da queste risorse, magari coinvolgendo gli amministratori locali, sempre ‘in prima linea’ per non dire ‘in trincea’, e riprogrammarle razionalmente sul territorio? Elisa Tozzi

presidente gruppo

Toscana Domani