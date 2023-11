Giani blocca subito le rate dei mutui: "Ora lavoriamo per lo stop bollette"

"La prima ordinanza riguarda la sospensione del pagamento mutui per le imprese e i privati che documentano lo stato delle cose. E’ un mio potere commissariale" ha annunciato il governatore toscano Giani. E fa un appello alle banche: "C’è bisogno di grande tolleranza e supporto". E aggiunge: "Studiamo anche un modo per fermare la concentrazione di bollette: chiederò una sospensione. Cerchiamo infine di portare aiuto con il microcredito, con piccoli prestiti, perché possa mettersi in moto un circuito dell’economia della ricostruzione". In campo Fidi Toscana: "Un plafond di 20 milioni di garanzie a costo zero su finanziamenti" annuncia il presidente Lorenzo Petretto. Confindustria stringe subito alleanza con Abi per l’applicazione del regime di moratoria ai crediti delle imprese colpite. E tante banche hanno recepito le sollecitazioni: Intesa Sanpaolo annuncia la sospensione delle rate di mutui e finanziamenti e mette a disposizione oltre un miliardo di euro; Banca Monte dei Paschi di Siena ha stanziato un plafond di 200 milioni per un primo intervento a supporto di famiglie e imprese; Il Banco di Lucca e del Tirreno ha tempestivamente deliberato un provvedimento di aiuto alle famiglie ed alle imprese con finanziamenti a tassi agevolati fino a 150mila euro.