Gardi Hutter icona di tutte le clown Il circo protagonista di ’Bengodi’

PESCIA (Pistoia)

"In carrozza!", strilla l’Omino di Burro. "A Bengodi un’ ci son obblighi né doveri, gliè ‘l paese ‘ndove tutti son padroni, ‘ndove si gode tutto ‘l giorno nella beata ‘gnoranza". Con Senza Fili Pinocchio Street Festival il Bengodi sarà a Collodi dal 25 al 27 agosto. L’ottava edizione si annuncia senza precedenti per qualità e varietà delle proposte artistiche. "Lo spettatore – è stato spiegato alla presentazione in municipio alla presenza del sindaco Riccardo Franchi – è accompagnato con leggerezza di spirito, ma profondità di argomenti in un Bengodi forse più urgente e necessario di quello materiale, un luogo dello spirito dove guerre e divisioni sono superate, dove gli uomini si riconoscono uguali nei loro limiti e difetti; non si combattono né competono, ma condividono e trovano gli uni negli altri la più autentica identità".

È questo il viaggio che proporrà domenica 27 al Parco di Pinocchio la svizzera Gardi Hutter, vera e propria icona mondiale della clownerie al femminile. La sua “Giovanna D’Arpo” è la caricatura perfetta della donna comune che sogna di diventare un’epica eroina, inciampando però nella sua stessa grandeur.

Dominator, Automat’hic, Allez Olè sono invece i personaggi del francese Jean Menigault in arte Meningue, il mimo che mette in scena l’avidità umana nei confronti del potere, sulla quale l’energia creatrice della vita ha per fortuna sempre la meglio. Il suo spettacolo "Made in Terra" è in programma in apertura del Festival, venerdì 25, sempre nella sezione Mosaico Teatro in piazza dei Mosaici.

L’impulso comico nasce dalla consapevolezza del proprio dramma, dalla presa di coscienza della precarietà della propria esistenza, sembra confermare Dario Fo in "La Fame dello Zanni", intramontabile pièce da Mistero Buffo che Matthias Martelli porta in scena sabato 26 per la regia di Eugenio Allegri. La fame del povero contadino, dell’ingenuo servitore, è talmente smisurata che non trovando di meglio è disposto anche a mangiarsi le proprie budella.

Il Festival torna a interessare anche Collodi centro. Piazza Carlo Collodi sarà infatti la Piazza delle Meraviglie, dedicata ai migliori spettacoli internazionali di circo contemporaneo, dalla compagnia italo-argentina Teatro nelle Foglie ai favolosi Carpa Diem dalla Spagna. Sono esibizioni che uniscono le spettacolari abilità degli interpreti a una drammaturgia ricercata che non mancherà di accontentare qualsiasi palato. Sono oltre 50 gli spettacoli nelle tre serate e l’ingresso è a offerta libera. Senza Fili è un progetto dell’Associazione Terzo Tempo di Pescia, in collaborazione con la Fondazione Carlo Collodi, l’Associazione Internazionale Open Street di Bruxelles, l’Associazione Il Teatro che cammina di Treviso, con il contributo determinante di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, del MiC, il patrocinio della Regione, il sostegno del Comune di Pescia e della Banca di Pescia e Cascina. Media partnership QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Luce!

Emanuele Cutsodontis