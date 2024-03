G8 generazionni a confronto al teatro Virginian

Arezzo, 7 marzo 2024 – Una giornata di riflessione, confronto e teatro è in programma martedì 12 marzo, a partire dalle ore 19.00, al Teatro Virginian, via de’ Redi n. 12, Arezzo.

La Compagnia La Filostoccola propone, in collaborazione con Associazione Pepe Mujica, l’evento "G8 - GENERAZIONI A CONFRONTO SULLA FINE DI UN'EPOCA", per ripercorrere gli eventi tumultuosi che hanno caratterizzato il G8 di Genova del 2001, riesaminando criticamente il passato e tracciando paralleli con il presente, in un percorso di analisi che possa mettere in comunicazione più generazioni e farle incontrare su un tema così tristemente attuale, quello della libertà di esprimere il proprio dissenso e della repressione di stato.

L’evento avrà inizio alle 19.00 con gli interventi di Renata Badii, Giulio Mariottini e Brunetto Mori, dell’Ass. Cult. Pepe Mujica di Arezzo. L’incontro sarà un modo di analizzare i fatti e discutere delle implicazioni a lungo termine del G8 del 2001, mettere in prospettiva gli sviluppi politici, sociali e culturali che hanno caratterizzato quel momento storico e che continuano ad avere un impatto sulla società contemporanea.

All’incontro seguirà un piccolo aperitivo (“pane, vino e companatico”) dentro al Teatro, un modo per condividere un tempo di discussione informale e confronto tra i partecipanti in attesa dello spettacolo.

Alle ore 21.00 va in scena lo spettacolo “TOPI” della compagnia emiliana Usine Baug, regia e drammaturgia a cura della Compagnia, con Ermanno Pingitore, Stefano Rocco, Claudia Russo. Lo spettacolo, finalista IN-BOX 2023 e che ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International, è programmato in collaborazione con Officine della Cultura per la rassegna “Z Generation Meets Theatre – Il teatro incontra le nuove generazioni”.

“TOPI” è uno spettacolo che narra i fatti del G8 di Genova attraverso lo sguardo di chi all'epoca aveva solo 12 anni, con ricordi confusi di cosa accadde ma con la consapevolezza di vivere gli strascichi dei tragici eventi di quei giorni di luglio. Lo spettacolo è frutto di un dettagliato lavoro di ricerca che ha coinvolto chi quei giorni c’era, ma anche chi non c’era: tutti i testi e le testimonianze utilizzate provengono da interviste, archivi storici, documentari e da centinaia di racconti letti e ascoltati. Per risolvere l’impossibilità di mettere in scena eventi così spropositati, TOPI intreccia prosa e narrazione, realtà e finzione, due piste narrative, una il riflesso dell’altra, che procedono parallelamente fino ad incontrarsi, mescolarsi e fondersi per riesplodere una dentro l'altra.

In scena due narratori che, da un lato ripercorrono i fatti di Genova attraverso testimonianze orali e registrazioni audio e dall’altro modellano una storia tutta loro, una storia inventata, immaginata da chi all’epoca aveva solo 12 anni, una storia che apparentemente non ha niente a che vedere con la prima: quella della caccia al Topo del signor Canepa. Sandro Canepa, il nostro protagonista, è un uomo come tanti, che in vista di una promozione organizza un’importante cena di lavoro ma le cose non vanno come previsto, tanti piccoli topi invadono casa sua... Riuscirà a liberarsene in tempo?

Per chi c'era e per chi non c'era, dentro e fuori il teatro, nella piazza della nostra memoria, TOPI intreccia ricostruzione storica e invenzione scenica per raccontare, a vent'anni di distanza, il G8 di Genova: una delle ferite più gravi della recente storia italiana. Attraverso il gioco delle metafore, ricostruzioni sonore, testimonianze reali e personaggi inventati, TOPI offre una molteplicità di prospettive diverse per cercare di dare un senso, non solo a ciò che accadde in quei giorni di luglio, ma anche a ciò che continua ad accadere.

Il costo dell’ingresso per l’intero evento (incontro + aperitivo + spettacolo) è di 15€

Per il SOLO spettacolo, il prezzo del biglietto è di 12€

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (soprattutto per l’aperitivo) ai numeri 349 5299372 e 333 8459441.

L’evento si inserisce all’interno della Stagione Teatrale 2023/2024 “NON LA SOLITA MINESTRA”

A cura di La Filostoccola – Teatro Virginian

Sponsor della Stagione TVN TECH - Con il contributo di Fondazione CR Firenze