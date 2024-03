G7 dell’inclusione nel segno di San Francesco

di Roberto Borgioni

"Prima le persone". Non è uno slogan scritto su un post, ma la linea che guiderà il primo G7 mondiale sulla disabilità e l’inclusione convocato nella terra di San Francesco. Appuntamento dal 14 al 16 ottobre al Sacro Convento di Assisi e al castello di Solfagnano, estremo nord del comune di Perugia. Ci saranno i ministri del welfare dei sette paesi del G7: Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada e Giappone, oltre ai rappresentanti delle quattro nazioni invitate, cioè Tunisia, Kenya, Vietnam e Cile. Ma cosa sarà e, soprattutto, a cosa servirà questo vertice mondiale sui diritti? A rispondere, ieri mattina in Prefettura a Perugia, il ministro Alessandra Locatelli. "L’Umbria – ha detto – ospiterà il primo G7 al mondo sui temi di inclusione e disabilità. È una cosa straordinaria perché mai si è discusso di questi argomenti ai più alti livelli internazionali. Spero che Assisi, l’Umbria e l’Italia possano diventare protagonisti di un modello da seguire per il futuro. Ci sono tanti problemi da risolvere: penso alla sanità, all’accessibilità, all’integrazione sociale, all’inclusione scolastica, al superamento delle discriminazioni. Dobbiamo essere concreti, rimarcando anche quanto l’Italia, pur con le sue difficoltà, ha già fatto su questi temi. E vogliamo eliminare i termini handicappato e portatore di handicap, sostituirlo con persona con disabilità".

A guidare il G7 umbro, e non poteva essere altrimenti, sarà lo spirito di Assisi, l’insegnamento francescano a 800 anni dalla morte del Poverello. Non a caso, le delegazioni in arrivo da tutto il mondo il 14 ottobre saranno accolte all’aperto, nella piazza del Sacro Convento con la presenza di associazioni, famiglie e volontari che si occupano dell’universo-disabilità, a partire dall’Istituto Serafico. Fra’ Marco Moroni, custode del Sacro Convento, spiega: "La scelta diportare qui i governi di tutto il mondo coglie un aspetto fondamentale della vicenda umana e spirituale di Francesco: le persone sono un dono, anzi sono sempre un dono e non sono mai un problema. Se la società fa fatica a riconoscere il valore di qualcuno, è essa stessa che deve interrogarsi, che deve fare passi di inclusione e aprire gli occhi sul valore incommensurabile dell’altro". Prima del G7 di ottobre, il ministro Locatelli tornerà in Umbria ad aprile per incontrare associazioni e volontari. La loro voce sarà poi portata ai potenti del mondo.