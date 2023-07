Furgone senza autista piomba sui tavoli del bar Feriti otto turisti

Otto persone in ospedale, quattro locali danneggiati, un giovane di 35 anni multato. È il bilancio della tragedia sfiorata in pieno centro a Cagliari, quando un furgone senza conducente è piombato sui tavolini di Corso Vittorio Emanuele, colpendo e sfiorando almeno 15 persone, tutti turisti, che si trovavano sedute all’esterno dei locali.

L’autista ha parcheggiato il furgone preso a noleggio, ha inserito il freno a mano ed è sceso per prendere un caffè prima di iniziare le consegne nella zona pedonale. Il mezzo, posizionato in lieve discesa, ha iniziato a muoversi e ha attraversato tutta piazza Yenne finendo nel Corso, dove il furgone, come una scheggia impazzita, ha travolto tavolini e clienti. Le urla di chi veniva urtato e dei presenti hanno messo in allarme chiunque si trovasse lungo la strada, innescando il fuggi fuggi generale. Solo dopo 400 metri circa il mezzo si è fermato.