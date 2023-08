Francesco Nuti Omaggio all’artista con tante sorprese

Esattamente a due mesi dalla sua scomparsa Castiglioncello omaggia Francesco Nuti. Lo farà dopodomani, domenica sera 13 agosto, con una bella iniziativa voluta da Massimo Faverzani, direttore generale Decima Musa srl. Alle 21,30 verrà proiettato uno dei film più apprezzati di Francesco Nuti, Caruso Pascosky (di padre polacco). Ma prima di questo, sarà proiettato sul palco del cinema estivo un filmato dove tanti protagonisti del mondo dello spettacolo e della canzone saluteranno Nuti. La presentazione sarà a cura del giornalista Enrico Salvadori e potrebbe avere una gradita appendice a sorpresa, con la presenza di qualche personaggio del mondo dello spettacolo che ha conosciuto molto bene Nuti. I biglietti per la proiezione del film e per questa presentazione sono già in vendita al botteghino del cinema nella pineta Marradi e lo saranno fino a domenica. Costo del biglietto: 3,50 euro grazie all’iniziativa ‘Cinema revolution’.