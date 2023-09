Francesco Gabbani festeggia a Massa Carrara, 'Finalmente a casa'!

di Cristina Lorenzi

CARRARA

Per mesi da ogni palcoscenico, da ogni social e tv parla della sua Carrara. Così oggi festeggia il suo compleanno come voleva da tempo: con un concerto nella città in cui è nato e in cui è nata la sua musica. Stasera alle 21,30 a Carrarafiere Francesco Gabbani sarà sul palco con ’Finalmente a casa’, il concerto evento per 11mila persone "con cui festeggerò con i miei concittadini il compleanno e la carriera". La macchina dell’organizzazione è pronta per un mega evento da 300mila euro, con 200 persone al lavoro, 15 tir per scene e macchinari, 12 stand gastronomici per un village che sarà aperto nella città dei marmi fin dal mattino. Il cantante apuano non percepirà un euro di cachet e il ricavato sarà interamente devoluto alla piantumazione degli alberi che Marina di Carrara perse durante il downburst dello scorso anno.

"Sarà l’occasione per cantare insieme, per restituire ai miei compagni di scuola, ai miei concittadini, alla città l’affetto che in tutti questi anni non mi hanno mai fatto mancare" spiega il cantante. "C’è l’attesa della vigilia, come se fosse Natale. Sonno abituato a salire sui palcoscenici, ma vivo questo evento come un debutto. Non sarà un concerto come gli altri, ma un grande show cucito ad hoc per la mia città". Il cantante sarà nei padiglioni di Carrarafiere, trasformata in un’arena musicale, fin dal pomeriggio per un incontro con il suo fanclub. Poi la diretta radiofonica con Rtl 102,5.

Venduti in prevendita più di 8mila biglietti, con un pubblico che arriva dagli Usa, dal Brasile, da tutte le parti d’Europa e ovviamente toscani e carrarini per una kermesse che va contro ogni preventivo di guadagno. Intanto gli hotel del litorale apuano hanno già registrato il tutto esaurito. Gabbani ha deciso, "con animo puro e libero da ogni interesse di festeggiare con la sua città" spiega il suo manager Andrea Vittori. Qui oggi registrerà anche il videoclip della prossima canzone che nascerà all’ombra di quelle Apuane che ama tanto. "Voglio che da tutto il mondo vedano le meraviglie di questa terra incastonata fra i monti e il mare, unica al mondo". Intanto vista l’affluenza è stato messo a disposizione da Autolinee toscane un servizio bus navetta dal centro al litorale per evitare di usare auto e raggiungere la location anche dalla stazione ferroviaria senza problemi. Il Comune ha previsto un mega posteggio a pagamento al costo di 9 euro.