Francesca Michielin in concerto a San Giovanni Valdarno, tutte le informazioni utili

Arezzo, 17 luglio 2023 – Tutto è pronto a San Giovanni Valdarno per accogliere Francesca Michielin che si esibirà in piazza Masaccio mercoledì 19 luglio alle 21. Dai successi ai brani dell’ultimo album, un’occasione imperdibile per ascoltare la cantautrice e polistrumentista dal vivo, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale. Sul palco ci sarà spazio per ricordi, cambiamenti, esperienze, incontri, parole chiave da condividere e vivere con il pubblico di sempre e con chi l’ha conosciuta di recente.

Un concerto di alto livello organizzato dal Comune in collaborazione con Men/Go Music Fest, Arezzo Music fest e We.ar che sta richiamando pubblico da tutta la Toscana e non solo.

I biglietti per il concerto di Francesca Michielin del 19 luglio sono disponibili in prevendita attraverso il circuito Ticketone (https://www.ticketone.it/event/francesca-michielin-lestate-dei-cani-sciolti-piazza-masaccio-17095712/?fbclid=IwAR3z_J9QjB3yLBvs4JePyBBB74AagPL2So8J1wNvy695-GAbC7bWbfePJyQ) . Oppure si possono acquistare all’ufficio della Pro Loco di San Giovanni in piazza Cavour a 20 euro, senza costi relativi al diritto di prevendita. Il ticket andrà poi cambiato la sera del concerto presso la biglietteria in piazza Masaccio. Anche la sera stessa del concerto, se ci fossero ancora biglietti disponibili, sarà possibile acquistarli sul posto, alla biglietteria in piazza che aprirà alle 18. L’apertura dei cancelli per il pubblico è prevista alle 20, un’ora e mezzo prima dell’inizio dello spettacolo. All’interno dell’area del concerto sarà allestito un bar per la somministrazione di bevande, birra e cocktail. Le parti di via Mazzini e via Alberti prossime alla piazza saranno interdette alla circolazione per motivi di sicurezza pubblica. Per posteggiare l’auto sono disponibili i parcheggi di via 2 Giugno, piazza della Libertà, via Vetri Vecchi, parcheggio Carlo Alberto dalla Chiesa o piazza Casprini in zona stadio e gli stalli in zona Sant’Andrea. La piazza è facilmente raggiungibile anche dalla stazione ma si consiglia di prestare attenzione ai treni disponibili per il ritorno. (www.trenitalia.com)

Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco al numero 0559126268.