France Odèon, la cerimonia di apertura col film di Woody Allen

Si apre sabato, a Firenze, "France Odéon", vetrina del cinema francese giunta alla quindicesima edizione. Quest’anno il festival – con la direzione di Francesco Ranieri Martinotti – propone cinque giorni di proiezioni, dal 28 ottobre all’1 novembre, con undici anteprime italiane, proiezioni al cinema La Compagnia e nella sala dell’Institut Français di piazza Ognissanti, e un ospite d’eccezione: l’attore François Cluzet, il protagonista di "Quasi amici", che sarà a Firenze per l’ultima sera del festival. In giuria, il regista Mimmo Calopresti, insieme alla montatrice Francesca Calvelli e alla giornalista Francesca Fanuele. Piero Pelù assegnerà il premio alla miglior colonna sonora, mentre gli spettatori, votando dopo ogni proiezione, potranno decretare la Foglia d’oro del pubblico.

Per festeggiare i 15 anni, tutti i ragazzi nati nello stesso anno del festival potranno entrare gratuitamente ai film. Inaugurazione sabato alle 19 con la proiezione del film che Woody Allen ha girato in Francia, "Coup de chance", fuori concorso a Venezia. A seguire "Sidonie au Japon" di Elise Girard, con Isabelle Huppert.

Domenica alle 18:30 Melvil Poupaud e Virginie Efira con "L’amour et les forets". Lunedì 30 a Firenze la modella e attrice algerina Zahia Dehar, che riceverà il premio Sguardi mediterranei e presenterà, alle 17, il film "L’air de la mer rend libre". Viene da Cannes il film scandaloso "L’été dernier" di Catherine Breillat, che verrà presentato martedì alle 19.30, e che racconta la passione di una donna per il figlio diciassettenne che il marito ha avuto da una precedente relazione. Evento finale, mercoledì 1 novembre, alle 19:45, l’incontro al cinema La Compagnia con François Cluzet. Più di cento film interpretati, una carriera monumentale: Cluzet presenterà il film di chiusura, "Un métier serieux", in cui interpreta un insegnante di liceo nelle Banlieues parigine.