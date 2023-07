Fondi per i gemellaggi dei Comuni

Contributi a sette Comuni toscani per sostenere le attività di gemellaggio. Li ha assegnati, per la prima volta dall’inizio della sua attività, Aiccre Toscana, la sezione regionale dell’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. A beneficiare dei fondi (15mila euro) sono state le amministrazioni comunali di Calcinaia, Cavriglia, Fucecchio, Montecarlo, Pontedera, Reggello e Volterra. "Il gemellaggio offre il vantaggio di combinare legami di amicizia e scambi dei tipi più diversi – ha detto il presidente di Aiccre Toscana, Antonio Mazzeo - è uno strumento insostituibile per sensibilizzare i cittadini alla conoscenza e all’impegno a favore del processo di unificazione federale dell’Europa e per contribuire alla costruzione di una Europa vicina ai cittadini". "Il ruolo di Aiccre – ha proseguito il segretario toscano dell’Associazione, Ilaria Bugetti - che per la prima volta pubblica un bando pubblico, è supportare i Comuni nel mondo europeo, affiancare le piccole realtà per permettere loro di aprirsi ai gemellaggi, agli scambi, al confronto. Unica vera via per un futuro di pace e cooperazione". Grazie ai fondi organizzate iniziative per bambini e ragazzi, progetti culturali e momenti d’incontro.