"Fondazione Odg Toscana ottiene accreditamento Erasmus: formazione internazionale per giornalisti"

La Fondazione Ordine dei giornalisti della Toscana, diretta emanazione dell’Odg regionale, ha ottenuto l’accreditamento Erasmus nel settore istruzione e formazione professionale. Un traguardo raggiunto quest’anno, dopo un lungo percorso, che "permetterà di sviluppare, fino al 31 dicembre 2027, progetti formativi gratuiti per gli iscritti alla Fondazione Odg Toscana nell’ambito del Programma europeo Erasmus+ con l’obiettivo di internazionalizzare i curricula degli iscritti, andando nel solco della formazione di qualità", come si legge in una nota della Fondazione.

"Un grande risultato - spiega il presidente dell’Ordine e della Fondazione Odg Toscana Giampaolo Marchini - ottenuto con l’abnegazione e con l’impegno dei membri del consiglio direttivo della Fondazione e grazie alla professionalità degli addetti ai lavori. Nei prossimi mesi saranno realizzati alcuni progetti formativi che permetteranno i giornalisti di sviluppare esperienze formative internazionali". In altre parole sarà possibile con questo progetto aumentare la qualità formativa dei giornalisti, in un momento in cui serve più qualità dell’informazione.

"Siamo convinti – chiude Marchini – che fornire ai propri iscritti occasioni e strumenti di crescita professionale e personale sia il modo migliore per affrontare le sfide poste dall’evoluzione della professione". Una grande occasione per giovani, precari o free lance, visto che la possibilità di accedere al Programma è a carico di Erasmus.