"Firenze: Tozzi entra in Fratelli d'Italia, Gemelli e Rossi commentano"

Elisa Tozzi, consigliera regionale toscana, eletta nel 2020 con la Lega, passa dal gruppo Mistro (Toscana Domani) a Fratelli d’Italia. Tozzi è vicepresidente Prima commissione e fa parte della commissione Controllo e di quella per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana. Ha lasciato il gruppo leghista nel febbraio 2022 mantenendosi all’opposizione con un proprio gruppo denominato Toscana Domani, formalmente nel gruppo Misto.

Oggi il vertice di FdI annuncerà il nuovo ingresso con il deputato e coordinatore regionale FdI Fabrizio Rossi, il gruppo di FdI in consiglio regionale toscano e il coordinatore FdI della provincia di Firenze Claudio Gemelli.

Ieri Fratelli d’Italia ha criticato molto il presidente toscano Eugenio Giani in aula: "E’ gravissimo che Giani non sia stato presente in Consiglio regionale in occasione della discussione e approvazione del Defr e del Prs, cioè il documento programmatico più importante della sua legislatura. In tre giorni di dibattito si è presentato solo una volta creando un grande imbarazzo alla sua maggioranza. Siamo convinti che questo dibattito dovesse essere fatto nel 2021 e non oggi, con un ritardo di ben 32 mesi".