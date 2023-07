FIRENZE: Pnrr, Occasione Irripetibile - Attenzione ai Progetti Scelti per Investimenti di Sviluppo in Toscana

"Economia e lavoro crescono se ci sono investimenti, indispensabili per alimentare lo sviluppo. Un’occasione può arrivare dal Pnrr, purché ci sia attenzione nella scelta dei progetti da realizzare. E non dimentichiamo le infrastrutture, fondamentali per far investire le imprese già presenti e per attrarne di nuove: piuttosto che continuare a ipotizzare nuove opere, impegniamoci a finire quelle avviate o progettate da tempo".

La pensa così Ciro Recce, segretario generale della Cisl Toscana. "In Toscana siamo in miglioramento dal punto di vista del Pil e dell’export – dice -. Sul fronte lavoro, aumenta quello a tempo indeterminato, ma ce n’è ancora troppo a termine e troppa precarietà. Bisogna migliorare sotto questo profilo. La Toscana deve tornare a fare sistema, serve un maggiore coinvolgimento delle parti sociali sulle scelte della Regione. Abbiamo una grande tradizione di protagonismo delle forze economiche e sociali, che si sono sempre dimostrate forti, autorevoli, responsabili: è un patrimonio da valorizzare, non da ignorare. Potrebbe essere la volta buona per le sempre citate, ma mai correttamente attuate, politiche attive per il lavoro, ovvero le azioni per la formazione e riqualificazione, per far sì che non ci siano persone senza lavoro e lavori per cui non ci sono professionalità adatte. La Regione ha espresso la volontà di orientare in questo senso le risorse di Gol e, col coinvolgimento e l’impegno delle parti sociali, potrebbe finalmente funzionare".

Infine il nodo Pnrr. "Si tratta di investimenti di cui abbiamo tanto bisogno – conclude - ma ricordiamoci che gran parte di quelle risorse andranno restituite. Per questo devono essere spese con la logica dell’investimento: è una straordinaria opportunità, ma anche uno straordinario impegno".

Li.Cia.