Firenze, Limiti agli Affitti Brevi in Area Unesco, Di Giorgi (PD), "Serve Equilibrio"

A Firenze si è scelto di limitare gli affitti brevi in area Unesco. Ho seguito anche da parlamentare questa questione e mi sono convinta che serva molto equilibrio e soluzioni non dettate da presunte urgenze. Per moltissime famiglie affittare un appartamento con questa formula è una via d’uscita importante per incrementare il proprio reddito. Svuotare dei turisti di airbnb i centri storici significa riconsegnarli al degrado e all’abbandono. Ci abbiamo pensato? Negli anni le dinamiche sociali si sono profondamente trasformate. Parliamo del commercio, ad esempio. Una volta svuotato il centro dalle funzioni dirigenziali ed universitarie, paradossalmente, è proprio il turismo breve a vivificarlo, a tenere in piedi l’artigianato tipico e finanche le botteghe di quartiere. Limitare il turismo nel centro avrebbe senso solo se riuscissimo a recuperare residenza tra i fiorentini che negli anni sono scappati “fuori dalle mura” per la mancanza di servizi, di parcheggi, per la scarsa sicurezza, la movida selvaggia, etc. In caso contrario il rischio è che ci troveremmo con un centro storico vuoto e degradato. Per questo dire no senza avere una visione non basta. Serve un progetto alternativo. Ed è quello che io chiamo ‘reddito di residenza’. Di cosa si tratta? Servizi di alta qualità e gratuiti per i residenti, a partire dagli asili nido. Presidi sanitari accessibili e di qualità. Parcheggi interrati a servizio della residenza tendenzialmente gratuiti. E ancora, un progetto specifico legato ai residenti di lungo periodo che scelgono Firenze come città di elezione. E poi, i bonus. Cultura, sport e intrattenimento a vantaggio di chi vive la città in modo stanziale. Una ‘card del cittadino’ che comprenda tutta una serie di benefici. E poi servono investimenti sui contenitori ancora disponibili per poterli trasformare in residenze a prezzi calmierati. Non vorrei che alla politica del ‘tutto è permesso’ si sostituisse quella del ‘tutto è vietato’ per correre ai ripari senza garantire la prospettiva di sviluppo.

Rosa Maria Di Giorgi

Esponente Pd