Firenze, Boom di impianti rinnovabili nelle famiglie e nelle imprese

Crescono, nelle famiglie e nelle imprese toscane, gli impianti rinnovabili, come dimostrano i dati di E-Distribuzione. Da gennaio a luglio di quest’anno, in Toscana, sono state effettuate 15.498 nuove connessioni alla rete, quasi il triplo rispetto a quelle dei primi otto mesi del 2022 che già era un anno da record, tanto che a fine 2022 erano stati allacciati alla rete elettrica 11.819 nuovi impianti (nel 2021 erano stati 4.175). A Firenze e provincia, in particolare, nel 2023 sono stati connessi alla rete quasi 3mila nuovi impianti rinnovabili, la maggior parte dei quali fotovoltaici, ma anche con alcuni casi di mini-eolico. Estendendo lo sguardo a livello nazionale, sempre da gennaio a luglio di quest’anno, E-Distribuzione ha più che triplicato gli allacci rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando addirittura la quota complessiva di connessioni abilitate nel 2022.

In sette mesi le attivazioni di impianti sono state infatti oltre 220mila, per un totale di 2,6 GW di potenza installata. Un trend che si conferma in forte crescita, come registrato già lo scorso anno quando E-Distribuzione aveva superato i 203mila allacci di impianti rinnovabili, a loro volta triplicati rispetto al 2021. A confronto dello stesso periodo del 2022 sono anche aumentate del 150% le richieste di allaccio alla rete da parte dei titolari di impianti di piccola taglia. Con l’aumento esponenziale delle domande di allaccio è cresciuto anche l’impegno della società: in sette mesi sono state, infatti, gestite oltre 1,5 milioni di pratiche.

Lisa Ciardi