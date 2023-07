"Firenze: Biffoni (Anci) su Tariffe Autolinee: "Previsti Aumenti, Ma Servizio da Adeguare"

"Esattamente come scatterà il rincaro di biglietti e abbonamenti, chiediamo il rispetto integrale delle previsioni del bando di gara e, quindi, l’adeguamento del servizio". Il presidente di Anci Toscana (l’associazione dei Comuni), Matteo Biffoni, entra nel dibattito sugli aumenti del costo di biglietti dal 1° agosto. "Il mio unico interesse è difendere il sistema dei Comuni – ha detto - e migliorare i servizi che le amministrazioni offrono ai cittadini. Sapevamo che i rincari ci sarebbero stati; erano previsti dalla gara stessa. A fronte di questo, non si possono liquidare le legittime richieste dei Comuni per avere un servizio che doveva crescere e ampliarsi, come stabilito dalla gara. Avevo già espresso a suo tempo le mie perplessità. Era proprio il bando che prevedeva il miglioramento di un servizio così essenziale, soprattutto per i Comuni più piccoli e lontani. E questo non mi pare sia successo. I disservizi sono sotto gli occhi di tutti. Siamo disponibili al confronto con Regione e Autolinee Toscane per individuare criticità e priorità: ma l’importante è che i cittadini e i Comuni abbiano un trasporto pubblico su gomma efficiente e funzionale". Intanto Forza Italia va avanti con la sua battaglia, presentando (oltre agli atti in Consiglio regionale) mozioni in ogni Comune per bloccare l’aumento. "Chiediamo - spiega il capogruppo regionale Marco Stella - che venga sospeso l’adeguamento delle tariffe relative ai titoli di viaggio. Non è accettabile che la corsa semplice passi da 1,50 a 1,70 euro e che l’abbonamento mensile ordinario da 36 a 39,80 euro. Per firmare è possibile lasciare il proprio nominativo al numero WhatsApp 3315279611 o, per email, a [email protected]".

Lisa Ciardi