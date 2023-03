FilmOpera: Lirica e cinema insieme a La Compagnia

FilmOpera

Firenze, 9 marzo 2023 - Dal melodramma al cinema. E' un affascinante itinerario artistico tra contaminazioni e sperimentazione il percorso che il Cinema La Compagnia ospita in sala dal 14 marzo: "FilmOpera" è il titolo del programma di sei appuntamenti a cura del critico Gabriele Rizza e in collaborazione con il Teatro del Maggio dedicato al rapporto tra la lirica e la settima arte. Un viaggio suggestivo dai grandi maestri che hanno legato il proprio nome al teatro come Franco Zeffirelli a registi capaci di esplorare il potenziale del palcoscenico operistico attraverso il mezzo televisivo e cinematografico, come Mario Martone, Ingmar Bergman e Joseph Losey.

La rassegna sarà aperta martedì 14 proprio da Franco Zeffirelli e dal suo "Otello", che il regista fiorentino mise in scena nel 1986 con Placido Domingo e Katia Ricciarelli concedendosi qualche libertà rispetto alla musica di Verdi e il libretto di Arrigo Boito, come l'aggiunta di alcune danze e il taglio della "Canzone del Salce": visivamente sfarzoso e spettacolare, il film-opera venne ambientato nel castello di Barletta in Puglia, ridisegnato da Gianni Quaranta e fotografato da Ennio Guarnieri.

Il cartellone prosegue con un doppio appuntamento con il cinema internazionale: martedì 21 Ingmar Bergman guida il pubblico per mano tra un atto e l'altro del suo "Il Flauto Magico" - girato in 16 mm e illuminato dal fedele Sven Nikvist - nelle quinte e nei palchi, dove Sarastro legge Parsifal, la Regina della Notte si accende una sigaretta e Tamino e Pamina giocano a scacchi. Un sogno barocco, dove realismo e teatralità convivono attraverso l'eleganza visiva, fil rouge che accomuna la riduzione bergmaniana allo splendido musical operistico di Joseph Losey, "Don Giovanni", in sala mercoledì 19 aprile: dalla laguna e le vetrerie di Murano alle ville palladiane del Brenta e del teatro Olimpico di Vicenza fino ai riflessi della Siviglia seicentesca, una cornice sfarzosa e magniloquente risuona delle voci di Ruggero Raimondi, Josè Van Damm, Edda Moser, Teresa Berganza e Kenneth Riegel.

Profuma di realismo sociale e pittorico la "Carmen" di Francesco Rosi, con Placido Domingo e Julia Migenes-Johnson: mercoledì 26 il pubblico sarà illuminato dalla luce calda e sensuale dell'Andalusia, tra le note dell'Orchestre Nationale de France diretta da Lorin Maazel e le scenografie opulente di Enrico Job. E poi Mario Martone che, reduce dal successo de "Il barbiere di Siviglia", ibrida ancora teatro, cinema e televisione per allestire all'Opera di Roma "La traviata" (mercoledì 3 maggio), con Roberto Gabbiani alla direzione del coro, Michela Lucenti alle coreografie, Anna Biagiotti ai costumi e Pasquale Mari alle luci. Il percorso si chiude mercoledì 10 con un omaggio a Maria Callas, e ai due indimenticabili concerti di gala alla Royal Opera House, Covent Garden, diretti a Londra da Franco Zeffirelli nel 1962 e nel 1964.