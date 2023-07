Festival RiCreando Oltre ll Suono fa tappa a Cortona

Arezzo, 10 luglio 2023 – L’Associazione Le 7 Note, in collaborazione con il Comune di Cortona, presenta due concerti nel Cortile di Palazzo Casali (Piazza Signorelli 9, Cortona), mercoledì 12 e lunedì 17 luglio.

L’iniziativa fa parte del Festival RiCreando Oltre ll Suono, attraverso il quale Le 7 Note, che ha sede ad Arezzo, dal 2018 propone un fitto cartellone di appuntamenti con concerti di musica da camera, masterclass, approfondimenti e seminari.

Mercoledì 12, ore 21.00, si esibirà in concerto il pianista Giuseppe Lo Cicero, che eseguirà Notturno Op. 15 n. 2, Valzer Op. 64 n. 2 e Andante spianato e polacca brillante op. 22 di Chopin, la Ballade di Debussy, Alborada del gracioso da Miroir di Ravel e un adattamento di Un americano a Parigi di Gershwin arrangiato dallo stesso Lo Cicero.

Titolare della cattedra di pianoforte al Conservatorio di Trapani, Lo Cicero ha iniziato la carriera concertistica da giovanissimo (a 15 anni la sua prima performance da solista con orchestra) e ha tenuto ad oggi oltre 500 concerti per prestigiose istituzioni in Italia e all’estero.

Lunedì 17 luglio sarà la volta del duo formato da Antonio Tinelli al clarinetto e Yulia Moseychuck al pianoforte, con il programma “Tra opera e klezmer”. I due musicisti spazieranno tra i generi e gli autori, con la fantasia “Una voce poco fa” su arie d’opera di Rossini elaborata da I. Muller e dallo stesso Tinelli, la Fantasia da concerto di Luigi Bassi su arie del Rigoletto di Verdi, abbinate a Introduzione e Rondò di Widor, alla Sonata per clarinetto e pianoforte di Poulenc e a Sholem – Alekhem di Béla Kovács.

La carriera di Antonio Tinelli conta collaborazioni d’eccezione con artisti quali Karl Leister, Fabio Bidini, Yuri Gandelsman, Paolo Pollastri, Francesco Pomarico, Enesco Quartet (Parigi) e Giuliano Mazzoccante con il quale forma un Duo stabile. Numerosi compositori, tra cui Angelo Inglese, Luigi Giachino, Ante Grgin, Giuseppe Garbarino, Giuseppe Ricotta e Walter Farina, gli hanno dedicato proprie opere. Premiato nei principali concorsi Nazionali ed Internazionali annovera una importante attività artistica svolta in Europa, Estremo Oriente e USA. Da solista ha collaborato con orchestre quali: Kiev RTV Festival Orchestra, Orchestra Filarmonica “George Enescu” di Bucarest, Orchestra Internazionale d’Italia, Orchestra Milano Classica, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Sinfonica Nazionale del Venezuela (Caracas), Orchestra dell’Opera di Stato di Mersin (Turchia), Kazakhstan State Academic Symphony Orchestra (Almaty), Portuguese Navy Band (Lisbona), Orchestra “I Virtuosi di Kiev” (Malta).

Yulia Moseychuck, nata in Russia nel 1991, intraprende precocemente lo studio della musica, frequenta e si diploma presso la scuola musicale sperimentale regionale delle belle arti di Rostov per bambini particolarmente dotati d’ingegno e successivamente consegue il diploma professionale di livello superiore presso il “Collegio dell’arte di Rostov”. Debutta da solista, all’età di 16 anni, con l’Orchestra Filarmonica di Rostov. Trasferitasi in Italia frequenta e consegue al Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari sotto la guida del M° Pasquale Iannone il Diploma Accademico di I e II livello in Pianoforte ad indirizzo solistico con 110, lode e menzione speciale. Collabora attivamente con diverse Istituzioni musicali, compagnie teatrali, concorsi nazionali ed internazionali. Con Antonio Tinelli, ha registrato in prima assoluta “Lacrymosa” per clarinetto e pianoforte composta da Angelo Inglese per il “Giorno della Memoria” e dedicato alo stesso Antonio Tinelli.

I concerti hanno il costo di 10€, con biglietto acquistabile direttamente nel luogo del concerto a partire da un’ora prima.