Festa di Castagnatura: due giornate di eventi nel borgo di Raggiolo

Arezzo, 24 ottobre 2023 – Due giorni dedicati ai sapori, alle atmosfere e alle tradizioni dell’autunno con la Festa di Castagnatura di Raggiolo. Il piccolo borgo casentinese tornerà sede di uno dei più attesi e partecipati appuntamenti dedicati al mondo della castagna che, sabato 28 e domenica 29 ottobre, proporrà un intenso calendario di iniziative tra rievocazioni, musica, racconti, visite guidate e spettacoli con l’obiettivo di coinvolgere visitatori di tutte l’età. La Festa di Castagnatura, promossa dalla Brigata di Raggiolo in collaborazione con il Comune di Ortignano Raggiolo e con l’EcoMuseo del Casentino, si svolgerà in un contesto particolarmente suggestivo tra i tanti colori della natura autunnale, il ceppo acceso in piazza e i vicoli in pietra di uno dei borghi più belli d’Italia che da anni è impegnato nella valorizzazione e nella promozione della filiera di un frutto che è stato a lungo alla base dell’economia e dell’alimentazione locale.

Il programma della festa prenderà il via sabato 28 ottobre con le passeggiate nel borgo antico di Raggiolo dalle 16.30, la dimostrazione della castratura delle castagne dalle 17.00 e, soprattutto, la cena sotto le stelle intorno al ceppo accesso allietata dal Gruppo Folkloristico di Lucignano. Questa serata di convivialità, gusto e allegria è aperto a un massimo di centosettanta persone, dunque è richiesta la prenotazione con un messaggio su whatsapp al numero 370/27.87.684. Il cuore dell’evento sarà poi la domenica quando, alle 10.00, è previsto l’allestimento del mercato con prodotti locali artigianali e l’apertura dell’EcoMuseo della Castagna, poi entrerà in scena la gastronomia con la possibilità dalle 12.30 di pranzare con i sapori raggiolatti e dalle 14.30 di assaggiare le dolcezze a base di farina di castagna (baldino, polenta, dolci e crepes). Le visite guidate ai luoghi storici della castagnatura caratterizzeranno le prime ore del pomeriggio quando verranno aperte le porte del Seccatoio del Cavallari e del Mulino di Morino, mentre alle 16.00 sarà previsto un viaggio indietro nel tempo con le dimostrazioni dell’antica pestatura nei cestoni con gli zoccoli chiodati e della preparazione della polenta. Una parentesi per i più piccoli sarà prevista con la possibilità di vivere il “battesimo della sella” con passeggiate a dorso dei pony e, successivamente, alle 15.30 e alle 16.30 con lo spettacolo di marionette del Teatro dell’Aggeggio di Paolo Valenti. Le ultime fasi della Festa di Castagnatura, dalle 17.00, saranno scandite da “Storie in castagna” con novelle e favole sul paese di Raggiolo raccontate al seccatoio alla sola luce del fuoco. L’intero evento sarà reso ancor più folcloristico dal costante sottofondo musicale del gruppo popolare I Badalischi. «La Festa di Castagnatura - spiega Franco Franceschini, presidente della Brigata di Raggiolo, - valorizzerà la filiera della castagna che parte dalla raccolta e arriva all’alimentazione, passando tra antichi rituali quali la veglia al seccatoio. Raggiolo è pronto a vestirsi a festa per regalare coinvolgenti esperienze a bambini, ragazzi e adulti».