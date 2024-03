"Fare questo mestiere non è più appetibile"

Introvabili quanto indispensabili. Trovare un bagnino per garantire la sicurezza in spiaggia è un’impresa. E l’estate è alle porte. Gli stabilimenti del litorale pisano (e sugli altri tratti di costa) sono alla continua ricerca. Una professione con grandi responsabilità, carico orario notevole, fatica fisica da gestire e stipendi spesso non commisurati all’impegno. A ‘fotografare’ lo stato attuale del settore è Paolo Marraccini, fiduciario Fin Salvamento Pisa, i cui corsi per il brevetto sono in fase di svolgimento a Marina e Tirrenia.

Crisi delle ‘vocazioni’?

"Sì, ed è già così da anni. Quella di bagnino non è più una professione appetibile. Una condizione che è scattata prima a causa, va detto, di aiuti statali come il reddito di cittadinanza, poi si è acuita dopo il Covid. Ci siamo chiesti perché senza trovare grandi risposte, sicuramente quel periodo ha aperto la strada a nuove forme di lavoro flessibile e interessi diversi tra i giovani".

Colpo di grazia: il decreto che taglia fuori under 18 e over 50.

"Era da tempo che il governo lavorava ad una riforma del settore, a partire dalla formazione. A breve potrà fare il corso di bagnino solo chi ha un’età compresa tra i 18 e i 50 anni, invece di 16-60. Le conseguenze sono evidenti, basta considerare che come Fin, stiamo brevettando circa 40 giovani, in gran parte minorenni, per l’attività in piscina e nelle acque libere".

Quanti di questi ragazzi poi scelgono di passare l’estate lavorando in spiaggia?

"Pochi. Questo è dovuto anche alle agevolazioni, che attirano sì giovani, ma hanno anche un rovescio della medaglia: il brevetto di bagnino è titolo professionale di merito per l’arruolamento nella Marina Militare, nell’Esercito. E gli studenti possono chiedere l’attribuzione del credito formativo agli esami di Stato delle superiori. Proprio per la presenza di queste agevolazioni, formarsi non si traduce molto spesso in reale disponibilità a fare il bagnino".