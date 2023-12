Etno Musa e Tango Suite al teatro di Bucine

Arezzo, 2 dicembre 2023 – I l teatro comunale di Bucine è uno dei teatri che ha l'opportunità di adeguare gli standard di efficientamento energetico; per fare questo a partire dal mese di Gennaio sarà necessario uno stop di un paio di mesi alla consueta programmazione ma non ci fermiamo, ovviamente, e ci impegneremo per offrire al nostro pubblico belle opportunità da condividere che vi comunicheremo nei vari periodi agibili per il teatro.

…per il mese di dicembre due preziose opportunità:

Domencia 10 dicembre alle 18:00

"ETNOMUSA, STORIE E CULTURE ATTRAVERSO LA MUSICA POPOLARE”

Concerto dell’ORCHESTRA GIOVANILE DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA di ROMA

diretta dal M° Francesco Berrafato

Concerto in collaborazione con Festival Pifferi, Muse e Zampogne e Circolo Aurora di Arezzo

EtnoMuSa, oltre ad un’orchestra è anche un laboratorio di musica di tradizione popolare, di musica etnica e sociale. Si suona utilizzando qualsiasi strumento, dall’organetto ai tamburi a cornice, dagli strumenti di altre culture internazionali agli strumenti di matrice classica. Si attinge con fedeltà e rispetto ad un patrimonio tramandato oralmente e raccolto da registrazioni sul campo o dalle interpretazioni proposte negli ultimi decenni, e lo rielabora, in un lavoro collettivo, adattandolo al proprio tempo e alla nuova sensibilità e creatività. Una ricerca che parte dalle nostre sonorità per giungere ad altri paesi e culture grazie al prezioso contributo di studenti stranieri.

Venerdì 22 dicembre alle 21,15

TANGO SUITE, DONATELLA ALAMPRESE ENSEMBLE”

Musiche di: Gardel, De mare, Troilo, Balzquez, Piazzolla, Cosentino, Alamprese.

Con la partecipazione di: Oblivion Tango.

Artista dall'importante percorso professionale, Donatella Alamprese è una cantante eclettica che, partendo da una iniziale formazione classica, ha successivamente sviluppato e affinato numerosi generi musicali: dall'Opera al Jazz, dal Pop alla Composizione Sperimentale passando per il Tango.

La stagione riprenderà nel mese di Marzo con appuntamenti imperdibili: Debora Villa, Compagnia Onda Larsen, Caterina Casini, Maddalena Rizzi, Carlina Torta; incontri speciali come Il Pimpa, clown nei paesi di guerra; progetti teatrali di giovani compagnie italiane: Tutto Shakespeare minuto per minuto, I porci, Muti come pesci e tanto altro anche per i più piccoli: Collettivo Clochart, laboratori di ombre…! Progetti per le scuole, progetti di teatro sociale e giornate di studio tematiche