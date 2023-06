Estate in Fortezza, ecco tutto il programma da luglio a settembre

Arezzo, 16 giugno 2023 – Dopo il successo dello scorso anno torna la grande manifestazione ad Arezzo ESTATE IN FORTEZZA 2023, in programma dall’ 11 luglio al 24 settembre 2023: confermato inoltre un weekend speciale, il 24 e 25 giugno, che anticipa la rassegna con il ritorno di Arezzo - Città dei lettori a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano, con il sostegno e il patrocinio di Comune di Arezzo, il supporto e la collaborazione di Fondazione Guido d’Arezzo e Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi e in partnership con Biblioteca Città di Arezzo e la Libreria La casa sull’albero.

Un ricco cartellone di eventi che porterà in città una vasta proposta artistico-culturale come sempre variegata e trasversale: dalla musica all’intrattenimento, passando per la danza e il grande cantautorato italiano e straniero. Una rassegna che vuole, ancora una volta, abbracciare più generazioni e fare della Fortezza uno dei cuori pulsanti dell’estate aretina: da Massimo Ranieri ai Santi Francesi, da Nada ad Alice con l’omaggio a Franco Battiato, da Frida Magoni Bollani al musical dedicato all’indimenticabile Raffaella Carrà.

“Ci aspetta un’altra estate con tanti eventi, pronti ad animare la città da una delle sue location più belle e suggestive qual è la sua fortezza, divenuta a pieno titolo luogo d’arte, cultura e spettacolo – ha dichiarato il sindaco Alessandro Ghinelli –. Teatro, ma soprattutto musica, si alterneranno offrendo un programma capace ancora una volta di andare incontro ai gusti più diversi. Un’estate vivace, quindi, che sono certo avrà grande successo ”.

Così il direttore della Fondazione Guido d’Arezzo, Lorenzo Cinatti: “Siamo felici di confermare anche quest’anno la presenza di un cartellone estivo per Arezzo che da luglio a settembre potrà godere di spettacoli di alta qualità in una cornice suggestiva e unica come quella della Fortezza Medicea.”

Il festival è organizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo e il Comune di Arezzo con la collaborazione di Arezzo Music Fest, Officine della Cultura, il Teatro Verdi di Montecatini, Nata, rumorBianc(o) e grazie al contributo di Unicoop Firenze, Camera di Commercio Arezzo – Siena, Banca Intesa San Paolo, Tesi srl, Coingas ed Estra.

PROGRAMMA

ESTATE IN FORTEZZA 2023

24-25 giugno

Arezzo dei Lettori

Festival letterario, con la direzione artistica di Gabriele Ametrano, che dopo Firenze, torna ad Arezzo dopo il grande successo della passata edizione: due giorni in cui il pubblico aretino si confronterà con alcuni tra i più grandi nomi della letteratura italiana nonchè la cinquina finale del Premio Strega.

11 luglio –

Premio Aquila d’oro

Terza edizione dell’“Aquila d’Oro”, il premio della città di Arezzo ai valori dello sport. L’evento, promosso dalla Ginnastica Petrarca in sinergia con il Comune di Arezzo e con il Coni. Si tratta di una serata in cui celebrare e raccontare le storie virtuose di atleti e di personalità della società civile che, con la loro azione, hanno dimostrato di essere positivi esempi di impegno e determinazione, resilienza, etica e fair-play. L’“Aquila d’Oro” sarà scandita da un’alternanza tra grandi ospiti, premiazioni, esibizioni e momenti di intrattenimento.

12 luglio –

Concerto Massimo Ranieri, Tutti i sogni ancora in volo (Location: Il prato)

Riprende il viaggio di Massimo Ranieri, insieme al suo pubblico, con il nuovo spettacolo “TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO”. Dopo piu’ di 800 repliche di “SOGNO E SON DESTO” ecco un’ altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti.

15-16 luglio

Sosta Palmizi presenta “Ersilia – Circo delle città invisibili”

A 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, la compagnia Quattrox4 rende omaggio al suo Le Città invisibilicon uno spettacolo di circo contemporaneo che coinvolge gli spettatori in un’esperienza immaginifica a partire dalla caleidoscopica e visionaria narrazione del celebre autore. Ersilia, ideato da Clara Storti, recupera alcune suggestioni visive e tematiche dell’opera letteraria per comporre un percorso creativo e artistico a partire da elementi scenografici e piccole installazioni.

17 luglio

Arezzowave e Noi & Springsteen

Serata dedicata al Boss

Una serata e una festa in Fortezza dedicata al Boss con la Fondazione Arezzowave Italia e NOI & Springsteen. Una notte da periferia di New York ,a 50 anni dall’uscita del primo album del Boss ( Greetings from Asbury Park ) e ad una settimana dall’ultima data italiana di Bruce Springsteen a Monza . Sul palco i vincitori dei contest nazionali ( di Arezzowave e di Noi & Springsteen)a lui dedicati con video e ospiti nazionali a celebrare il più iconico artista americano vivente. La serata è dedicata a tutti gli amanti di Bruce Springsteen ( e di Arezzowave) e ai loro hungry hearts

18 luglio

Concerto Frida Bollani Magoni

In collaborazione con il Cesvot

Un talento musicale allo stato puro: Frida Bollani Magoni, giovanissima e prodigiosa pianista, polistrumentista e cantante, figlia d’arte da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica, si esibisce in una performance straordinaria di piano e voce. L’artista accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di sonorità, incanto e voce, così potente nella sua delicatezza, così dolce nella sua interpretazione artistica.

21 luglio

Spettacolo Paolo Ruffini

IO? DOPPIO! - Politicamente Corretto –

Paolo Ruffini torna in scena con lo show cult di doppiaggi in vernacolo livornese che lo ha reso celebre con il Nido del Cuculo. Il fenomeno cult underground che si è diffuso in maniera capillare e carbonara, costituendo una fase pionieristica dell’utilizzo delle piattaforme. La voce dell’ormai celebre Paolo Ruffini, che hanno riecheggiato prima nelle VHS e poi negli smartphonedi tutta Italia, negli ultimi 20 anni, tornano a teatro raccontando un fenomeno cult che riesce ad attraversare i tempi e le generazioni.

22 luglio –

Concerto “Alice canta Battiato”

Sul palco il nuovo progetto discografico di Alice “Eri con me”, sedici canzoni di Franco Battiato. Alle origini del progetto la storica collaborazione artistica tra Alice e Franco Battiato, da Il vento caldo dell'estate del 1980 al tour Battiato e Alicedel 2016. Il tour portato in giro per l’Italia con Carlo Guaitoli, pianista e direttore d’orchestra, già speciale collaboratore di Battiato stesso per oltre vent’anni. Al tour hanno partecipato molti ensemble, in particolare i Solisti Filarmonici Italiani, che sono stati coinvolti anche nella registrazione in studio dell’album"ERI CON ME".

23 luglio-

Le donne di Shakespeare in collaborazione con rumorBianc(O

Spettacolo di teatro itinerante è un spettacolo che parte da Shakespeare ma, allo stesso tempo, prova ad andare oltre, non per superarlo (sarebbe impossibile!) ma per tentare di immaginarne un’evoluzione nel contemporaneo. Brevi monologhi danno voce alla coscienza di quattro personaggi femminili shakespeariani (Giulietta, Ofelia, Lady Macbeth e Desdemona), accompagnati, nel loro flusso di coscienza, da una Fool onnisciente e dalle note di un violino.

25 luglio

Premio Fedeltà al lavoro in collaborazione con Camera di Commercio Arezzo-Siena

Premio fedeltà al lavoro e sviluppo economico 2023, La Camera di Commercio Arezzo-Siena consegna, alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti delle associazioni economiche di categoria, i riconoscimenti andati ad aziende della provincia che si sono distinte in specifiche categorie.

26 luglio –

Musical “Raffaella! Omaggio alla Carrà”

Uno spettacolo musicale che porta sul palco le note dei brani più famosi e significativi della grande Raffaella Carrà, donna e artista indimenticabile. Lo spettacolo prevede una band di 5 elementi interamente dal vivo e 6 performer, che attraverso recitazione e canto tratteggeranno l’arte, la spettacolarità e il carattere della regina della Tv italiana, interpretata da una delle protagoniste femminili indiscusse del musical italiano: Beatrice Baldaccini.

27 luglio –

Spettacolo Barbascura X in “Amore bestiale”

Tutto quello che non volevi sapere sul sesso e che ignoravi di temere. Un viaggio irriverente sui metodi di accoppiamento più bizzarri e scomodi del regno animale. Bizzarrie, acrobazie, passioni e tradimenti raccontati rigorosamente male. Il satiratore scientifico Barbascura X ci tiene a ricordare che, nonostante i suoi gusti opinabili nella scelta degli spettacoli, ha un dottorato in chimica quindi non può essere giudicato.

28 luglio

NADA

“LA PAURA VA VIA DA SÉ SE I PENSIERI BRILLANO”

TOUR ESTIVO 2023

Dopo un eccezionale tour nei club ed un tour teatrale Nada torna in tour con il suo spettacolo in full band, sui palchi dei festival estivi italiani! Sarà uno spettacolo rock ma al contempo intimo e profondo. Nada porterà il suo repertorio completo per un concerto assolutamente unico nel panorama della musica live nazionale.

1 agosto

Concerto Pink Floyd Tribute Band

The Dark Side Orchestra è un concerto evento, che ricorda e omaggia The Dark Side of the Moon attraverso una rielaborazione sinfonica degli arrangiamenti, un'orchestra di trenta elementi, un coro e una band dal vivo. Il progetto è firmato Pink Floyd History, la realtà che dal 2001 ha rivoluzionato il panorama degli spettacoli tributo proponendo show curati nei minimi particolari con scenografie coinvolgenti, giochi di luce e videoproiezioni originali.

4 agosto

Concerto Santi Francesi

Dalla vittoria della sedicesima edizione di X Factor, i Santi Francesi hanno pubblicato nuova musica e calcato i palchi dei club delle principali città d’Italia, davanti a migliaia di fan. Come avevano promesso, questo è stato solo l’inizio del loro 2023:Alessandro e Mario infatti torneranno on the road per un tour che li vedrà quest’estate protagonisti nei più importanti festival in giro per l’Italia.

25 agosto-

38°Festival Internazionale di Canto Popolare all’interno del Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo

L’appuntamento tradizionale con il Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo si ritrova anche quest’anno nella location della Fortezza Medicea per la serata del Festival di Canto Popolare con numerosi cori da tutto il mondo pronti a esibirsi in questa speciale sezione della competizione.

10-17-24 settembre

In collaborazione con NATA:

Domenica 10 settembre, ore 17:30

"Briciole di Fiabe Summer Edition"

RAVANELLINA - una storia di verdura e libertà

Ravanellina è una ragazza che viaggia in giro per il mondo dentro il suo baule e nel giorno del suo compleanno, fermatasi in una bellissima radura, decide di raccontare agli invitati della festa tutta la sua storia fatta di magie, incantesimi e desiderio di libertà...

Domenica 17 settembre, ore 17:30

"Briciole di Fiabe Summer Edition"

IL SOLDATINO DI STAGNO

La storia la conosciamo tutti: lui, un soldatino di stagno senza una gamba e lei, la splendida ballerina del carillon; tra di loro un grande sentimento nato su un castello di carta, nella stanza da gioco di un bimbo...un sentimento destinato a superare ogni avversità.

Domenica 24 settembre, ore 17:30

"Briciole di Fiabe Summer Edition"

DON CHISCIOTTE - Storie di latta e di lotta

Un omaggio al capolavoro di Cervantes reso attraverso l'arte dei burattini e del teatro d'attore, per parlare ai più piccoli degli ideali e delle disavventure del "cavaliere errante" più famoso di tutti i tempi.