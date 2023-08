Esplode una palazzina Gravissimi tre giovani

Doveva essere una festa di compleanno e invece si è presto trasformata in un dramma per tre giovani francesi che avevano deciso di trascorrere la giornata in una seconda casa di Soldano, in provincia di Imperia. Un’esplosione ha sventrato la palazzina. Tratti in salvo, i ragazzi sono ricoverati in gravissime condizioni per le ustioni riportate.