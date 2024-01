CELLE (Pistoia)

La Collezione Gori, museo di arte ambientale creato alla Fattoria di Celle a Santomato, nel Pistoiese, è uno degli esempi più studiati di collezioni di arte ambientale, una straordinaria raccolta privata fruibile al pubblico. Opere accomunate dal sogno dei coniugi Pina e Giuliano Gori, che ebbero il coraggio di dare vita a uno spazio magico in cui i diritti dell’arte iniziano dove terminano quelli della natura. "Agli inizi degli anni 80 – ha spesso ricordato Giuliano Gori – eravamo pionieri perché per primi abbiamo trasformato l’idea classica di scultura in opere di arte ambientale permanenti. Ciò comporta l’utilizzo da parte degli artisti dello spazio come parte integrante dell’opera".

Era il 12 giugno 1982 quando vennero inaugurate le prime 18 opere: 10 nel parco,di Alice Aycock, Dani Karavan, Fausto Melotti, Robert Morris, Dennis Oppenheim, Anne e Patrick Poirier, Ulrich Ruckriem, Richard Serra, Mauro Staccioli e George Trakas; otto per l’interno degli edifici di Nicola De Maria, Luciano Fabro, Mimmo Paladino, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Gianni Ruffi, Aldo Spoldi e Gilberto Zorio. Da allora, l’escalation non si è mai fermata.

Unanime il cordoglio, espresso subito anche dalle istituzioni. "Ci sono uomini che con la loro passione, la loro generosità, la loro intelligenza riescono a costruire esperienze di bellezza e creatività che diventano patrimonio di tutti – ha commentato il governatore Eugenio Giani –. Giuliano Gori è stato uno di questi". "Con lui se ne va il Novecento dell’arte della nostra città e della sua relazione con il mondo – hanno detto il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, e l’assessore alla cultura Simone Mangani – Socio fondatore del centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, capostipite di una famiglia innamorata dell’arte contemporanea, Giuliano Gori è stato esempio inimitabile e libero".