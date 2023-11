Esce “Questa è la sera”, la canzone sulla sera delle cene propiziatorie

Arezzo, 2 novembre 2023 – Per caso eravate alla cena propiziatoria sabato 2 settembre, alla vigilia della 144esima Giostra del Saracino? Se sì, fra un bicchiere di vino e un coro, potreste aver visto aggirarsi fra i Quattro Quartieri in festa due tizi armati di telecamera. E non molto lontano da loro anche un ragazzo con una chitarra elettrica verde smeraldo, intento come a suonare e cantare una canzone fra la folla.

Ebbene si trattava di Andrea Giustini, in arte il Cantachimere, e stava effettuando le riprese per il videoclip musicale di “Questa è la sera”, brano da lui scritto e composto ambientato proprio nella serata delle cene propiziatorie ad Arezzo.

Sono passati due mesi esatti da quella sera e finalmente è tutto pronto. Il prossimo giovedì 9 novembre 2023 sulle pagine social de il Cantanchimere (Facebook, Instagram, YouTube) saranno pubblicati la traccia audio ed il videoclip della canzone.

Sarà quindi possibile ascoltare e visionare il risultato di un originalissimo progetto partito a giugno 2023, per la cui realizzazione sono stati coinvolti il Gruppo Musici Giostra del Saracino e l’Associazione Sbandieratori di Arezzo, l’Associazione Signa Arretii e, naturalmente, i Quattro Quartieri della Giostra.

«Sono stati due mesi molto intensi - dichiara Andrea Giustini - ci tengo a ringraziare pubblicamente i Quattro Quartieri della Giostra. In particolare Saverio Crestini e Rachele Alunno per Porta Sant’Andrea, Luca Fragalà per Porta Crucifera, Caterina Turchi per Porta Santo Spirito e infine Saida Casini ed il Rettore Roberto Felici per Porta del Foro».

«Un grandissimo ringraziamento - continua il Cantachimere - va poi a Mauro Nappini e Giovanni Bonacci, Presidenti rispettivamente del Gruppo Musici e dell’Associazione Sbandieratori di Arezzo. Per il videoclip mi hanno dato la grande possibilità di effettuare spettacolari riprese con musici e sbandieratori in costume».

«Infine ringrazio l’Associazione Signa Arretii, che quando il progetto era ancora solo un’idea, mi ha permesso di eseguire il brano presso la propria sede, per farlo ascoltare in anteprima alle rappresentanze dei Quattro Quartieri».

“Questa è la sera” non è solo un brano particolare, poiché nessuno prima d’ora aveva mai scritto una canzone sulla Giostra, men che meno sulla sera della cena propiziatoria. Ma rappresenta anche l’inizio per il Cantachimere, in quanto suo brano d’esordio.

L’idea è nata durante la collaborazione con il regista Gaetano Mastrocinque per la colonna sonora del film “Il Re delle Indie”. La canzone è stata registrata presso Studio 58, ad Arezzo, e mixata dall’ingegnere del suono Nicolò Fini. Le riprese del videoclip sono invece opera di Blue Moon, che ha collaborato con Andrea Giustini anche per il montaggio.

E non è tutto. Questo sabato 4 novembre, in occasione della Fiera Antiquaria, il Cantachimere sarà in alcuni dei punti più caratteristici di Arezzo per suonare live, a mo’ di cantastorie, “Questa è la sera”. «Sarà l’occasione per sentirla dal vivo, tra l’altro in versione “unplugged”, in quanto utilizzerò solo una chitarra classica amplificata ed un microfono. La prima performance sarà alle ore 16:00, in Piazza San Michele».