"Eroe invitato da Mattarella: Alessandro Dioni di Arezzo"

Sarà Alessandro Dioni, studente del liceo classico di Arezzo a salire sul palco per la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ stato invitato dal Quirinale alla cerimonia che si rinnova da 23 anni e che quest’anno si terrà a Forlì, per premiare giovani meritevoli, la parte migliore della scuola. Alessandro a luglio ha salvato la vita ad un 50enne in arresto cardiaco. Era una serata di festa in una delle parrocchie cittadine, quando è accaduto l’imprevedibile, l’uomo che cade a terra e il suo cuore che si ferma. Alessandro non ci pensa su un attimo, si butta su di lui, mettendo in pratica quanto appreso nei corsi tenuti nella sua scuola, il liceo classico di Arezzo; prima le manovre salvavita, poi il defibrillatore che, fortunatamente, era lì, in un angolo esterno della chiesa. Ancora oggi arrossisce quando lo chiamano eroe.

"Un evento che mi ha segnato e che mi porterò per sempre dentro, sono contento ma ho fatto quello che dovevo. I momenti più difficili sono stati quando cerchi il battito, tocchi le vene e senti che non c’è pulsazione e poi cliccare sul defibrillatore e vedere la persona staccarsi da terra in seguito alle scosse" ha raccontato Alessandro che intanto, in attesa della cerimonia a Forlì, dove andrà con la preside della scuola e con Marcello, l’uomo a cui ha salvato la vita, ha ricevuto un premio dalla Regione, "Le Ali del Pegaso" nato per valorizzare i gesti di ragazze e ragazzi della nostra regione. Gaia Papi