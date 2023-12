Era in Versilia la sedicenne scomparsa

VIAREGGIO

Hanno atteso quella telefonata per otto giorni, che sono parsi una vita intera. E ieri, intorno alle 13.30, è arrivata: "Sono io, sono alla stazione di Camaiore". Senza neppure riprendere fiato i genitori di Anastasia hanno preso le chiavi dell’auto e sono corsi a prendere la loro figlia, per riportarla a casa e riempirla di tutti quegli abbracci mancati in otto giorni. Di lei non avevano più notizie dal 13 dicembre, da quando la giovane – sedici anni appena compiuti – era scomparsa da Pavia; dove ha vissuto negli ultimi due mesi. Aveva infilato qualche vestito dentro al suo zaino viola e, con le sue scarpe verdi e il giaccone nero, si era imbarcata su un treno per tornare a Viareggio. Dove la giovane è cresciuta, e dove ha coltivato tutte le sue amicizie.

A far scattare l’allarme sui social era stata la sorella Micol, influencer e speaker radiofonica, Il suo appello ha ricevuto migliaia di condivisioni, rilanciato sui giornali e, attraverso la voce dei genitori, anche nella trasmissione “Chi l’ha visto?“. Da subito, grazie alle testimonianze, ne sono arrivate a decine ogni giorno, le ricerche si sono concentrare su Viareggio e la Versilia. Dove la ragazza veniva avvistata ovunque, ma alla fine mai trovata. Ed è stata proprio lei, comprendendo forse tutta la preoccupazione e tutto l’amore della sua famiglia, a farsi trovare. E riabbracciare. "Sto bene, non mi hanno fatto del male" sono state le sue prime parole. Ci sarà tempo per spiegare dove abbia trascorso queste notti e questi giorni, gli agenti della Polizia stanno facendo degli accertamenti per capire cosa sia accaduto e se qualcuno possa avere agevolata la fuga della minore. "Non so come sta Anastasia, ma so che è con nostro padre e la mamma – ha detto la sorella Micol raggiunta dalla buona notizia –. Ma ringrazio chiunque c’è stato vicino in questi giorni".