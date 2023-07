"Empoli (FI): Nessuna sorpresa, ma massimo impegno per pendolari"

EMPOLI (Firenze)

Nessuna sorpresa ma massimo impegno per migliorare il servizio a beneficio dei pendolari, già tartassati da disservizi e aumenti. E’ questo, in sintesi, il pensiero di Brenda Barnini, sindaco di Empoli, dopo l’annuncio dei rincari per il trasporto pubblico. "Questo aumento era previsto nel bando di gara regionale del trasporto pubblico regionale – ricorda Barnini –, la giunta Giani si è trovata quindi a gestire decisioni assunte in precedenza e sta provando peraltro a contenere gli effetti potenzialmente negativi come il taglio dei chilometri sui lotti deboli". Che fare, dunque? "Il punto ora diventa utilizzare quelle risorse per migliorare il servizio in quantità e qualità che è quello che interessa davvero ai cittadini", chiarisce Barnini che poi fa anche un esempio concreto delle azioni necessarie: "Per il territorio dell’Empolese Valdelsa, ad esempio, sarebbe fondamentale destinare queste risorse aggiuntive per sostenere il biglietto unico integrato per tutti i mezzi pubblici".