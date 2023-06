Emma al Teatro del Silenzio Sarà la Mariposa di Lajatico

di Ilenia Pistolesi

LAJATICO (Pisa)

È Emma Marrone la prima ospite confermata per la 18esima edizione del Teatro del Silenzio dal titolo Mariposa, che si terrà giovedì 27 e sabato 29 luglio sulle colline natie del Maestro Andrea Bocelli a Lajatico, in provincia di Pisa, con la direzione artistica di Alberto Bartalini. Nel parterre di ospiti, ecco poi Carlo Bernini, pianista e direttore d’orchestra, noto per essere il responsabile artistico e il collaboratore di Bocelli, con cui ha suonato e diretto in numerosi concerti in Italia e nel mondo. Ha anche lavorato con altri grandi stelle della musica classica e lirica, come Luciano Pavarotti, Katia Ricciarelli, José Carreras, Plácido Domingo e Bryn Terfel. Fra i performer sul palco con il maestro Andrea Bocelli si esibirà Luca Micheletti, uno dei più brillanti baritoni del panorama lirico moderno. Micheletti si è distinto per le sue straordinarie interpretazioni dei ruoli principali mozartiani e verdiani, calcando i palcoscenici dei teatri più prestigiosi in Italia e all’estero, come il Teatro della Scala, la Sydney Opera House e lo Spring Festival di Tokyo. Annunciata anche la presenza di Giovanni Caccamo, cantautore scoperto da Franco Battiato dalla voce calda e potente, che, unita alla sua sensibilità artistica, lo ha reso apprezzato dal pubblico e dalla critica. Nel 2015 ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con la canzone Ritornerò da te e negli anni successivi si è dedicato alla musica, pubblicando diversi album tra cui Qui per te nel 2015 e Eterno nel 2018, e alla recitazione, prendendo parte a spettacoli teatrali, film e serie televisive italiane.

Per la prima volta in Italia calcherà il palco di Lajatico Loren Allred, la voce nascosta della colonna sonora di The Greatest Showman. Allred ha ottenuto notorietà grazie alla partecipazione al talent show televisivo statunitense The Voice nel 2012, nella squadra di Adam Levine. Proprio alle audizioni ha conquistato il pubblico intonando Never Enough e svelando di aver interpretato la voce di Jenny Lind nel film. Fra i performer che affiancheranno il Maestro anche Sara Cortolezzis, soprano classe 1991 che vanta la vittoria del concorso internazionale Voci Verdiane Città di Busseto (2022) organizzato dal Teatro Regio di Parma. Ha cantato in opere come Don Giovanni, La Rondine, La Bohème e La Traviata e parallelamente porta avanti una carriera come cantante jazz.

Gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra del Conservatorio di musica Luigi Boccherini. A dialogare con la performance del celebre tenore, ci sarà sul palco l’opera dello scultore di fama internazionale Pablo Atchugarry, ossia Mariposa de la Vida, raffinata scultura in acciaio dello scultore uruguayano, dalle forme tese e allungate, la cui superficie riflette l’ambiente circostante, in una commistione iridescente tra opera e paesaggio.