Effetto Emis Killa: inizia la festa "Il rap racconta la realtà senza veli"

di Marco Magi

In attesa dell’evento al Mediolanum Forum di Milano ad ottobre e per aprire il cartellone delle date estive spezzine, Emis Killa sale stasera, alle 21.30, sul palcoscenico all’aperto di piazza Europa a La Spezia, per un super concerto. Il rapper, uno dei più importanti esponenti della scena milanese (oltre che di tutto il rap italiano), presenterà il suo ultimo lavoro Effetto Notte e tanti altri suoi grandi successi.

Un disco, Effetto notte, che ti ha messo a dura prova, fisicamente ed emotivamente. Perché sei particolarmente orgoglioso del tuo risultato?

"Perché è un album che ha richiesto del tempo per essere realizzato, proprio come quando si fa un film. In questo progetto ho messo molta cura nella scrittura e anche nella scelta delle collaborazioni, ci ho messo molto del mio passato e del mio presente, pezzi della mia vita e ispirazioni da cose che mi hanno reso chi sono".

Vuoi chiarire una cosa ai lettori, magari sopra agli anta: ma perché il rap è il genere del momento?

"Non si può spiegare, forse il rap è il genere più apprezzato dai giovani nel corso degli anni perché non ha paura di raccontare la realtà senza finzioni, senza sovrastrutture, riesce ad esporre le cose come stanno, nel bene e nel male".

Sei ancora giovane, ma ci sono molti giovanissimi sulla scena rap. Come vivi la competizione? E da veterano cosa consiglieresti agli appena maggiorenni che si affacciano in questo mondo?

"Rispetto a quando ero ragazzino io, c’è sicuramente più competizione. Quando ero agli inizi il rap era la mia ossessione, ne ero davvero innamorato e forse per questo sono riuscito a crescere. Non sono uno che dà eccessivi consigli, penso che l’importante sia rimanere fedeli a se stessi senza farsi troppo condizionare dall’ambiente, credendo al cento per cento in quello che si vuole fare. Alle nuove leve direi che è normale che gli adulti non ci capiscano, la credibilità cresce con gli anni, con l’esperienza".

Che rapporto hai col pubblico? Emis Killa è lo stesso uomo quando scende dal palco?

"Sono una persona molto tranquilla. Con gli anni ho imparato che sto molto bene nei contesti semplici, sto bene con persone diverse da me, ma che abbiano un passato simile al mio. Sono una persona estremamente sincera e che dice sempre quello che pensa, quindi non c’è differenza tra il me sul palco o giù dal palco".

Come deve essere un tuo grande fan?

"Dei fan apprezzo quando sanno pensare con la loro testa – conclude Emis Killa – e sanno avere un pensiero critico, non prendono ogni gesto come oro colato, ma sanno ragionare, guardando dietro alle azioni per capire cosa sta dietro e sanno apprezzare la mia sincerità e schiettezza".